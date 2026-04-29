Yakıt fiyatları tırmandı: Trump enerji devlerini acil topladı

ABD'de yakıt fiyatlarında yaşanan artışın ardından, Başkan Donald Trump'ın enerji sektörünün önde gelen isimleriyle Beyaz Saray'da bir araya geldiği öne sürüldü.

ABD merkezli Axios tarafından yayımlanan habere göre, Trump yönetimi ile Kongre'deki Cumhuriyetçi üyeler, yükselen yakıt fiyatlarının yaratabileceği siyasi etkileri sınırlamaya yönelik adımlar üzerinde çalışıyor.

Axios'a konuşan ve konuya yakın kaynaklar, Trump ve üst düzey yetkililerin Beyaz Saray'da petrol ve doğal gaz şirketlerinin yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirdiğini aktardı.

Üst düzey isimler toplantıya katıldı

Kaynaklara göre, görüşmede ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın enerji piyasalarına etkileri ele alındı. Toplantıya Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın da katıldığı ifade edildi.

Öte yandan, ABD'li enerji şirketi Chevron tarafından yapılan açıklamada, şirketin Üst Yöneticisi Mike Wirth'ün de söz konusu toplantıda yer aldığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan bir yetkili ise Trump'ın enerji sektörüyle temas halinde olduğunu belirterek, Başkan'ın "yurt içi ve uluslararası enerji piyasalarıyla ilgili" sık sık görüşmeler gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Hürmüz'de gerilim, fiyatlarda yükseliş

Petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatında kritik rol oynayan Hürmüz Boğazı'nda savaşın başlamasından bu yana artan gerilim, küresel enerji arzına ilişkin endişeleri güçlendirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle özellikle petrol ve doğal gaz fiyatlarında yukarı yönlü hareket dikkat çekti.