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Yandex ile Tinkoff anlaşamadı

Yandex'in Rusya'nın önde gelen bankalarından biri olan Tinkoff'u satın almasına ilişkin yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığı bildirildi.

Yandex ile Tinkoff anlaşamadı
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Rusya’nın en büyük teknoloji şirketi Yandex’in, ülkenin önde gelen özel bankalarından Tinkoff bankasını yaklaşık 5,5 milyar dolara satın almasına ilişkin görüşmeler nihai anlaşma sağlanamadan iptal edildi.

Tinkoff’tan yapılan açıklamada, bankanın satışı için Yandex ile yapılan görüşmelerden sonuç alınmadığı ve görüşmelerin sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamanın ardından Moskova Borsası’nda Tinkoff’un hisseleri yüzde 7,1, Yandex’in hisseleri ise yüzde 4,1 değer kaybetti.

Tinkoff’tan eylül ayında yapılan açıklamada, bankanın satışı için Yandex ile prensipte anlaşma sağlandığı bildirilmişti.

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