Yandex'in Belarus'taki ofisine silahlı kişiler girdi
Rus internet şirketi Yandex'in Belarus'un başkenti Minsk'teki ofisine silahlı kişilerin girdiği açıklandı.
Rus internet şirketi Yandex, Belarus'un başkenti Minsk'teki ofisine silahlı kişilerin girdiğini duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi edinilmeye çalışıldığı ifade edildi.
Minsk'te geçen hafta yapılan seçimlerde zafer kazanan Devlet Başkanı Alexander Lukashenko aleyhine başlayan protesto gösterilerinde polis ile protestocular arasında çatışmalar devam ediyor.
Belarus'ta seçimi Lukaşenko kazandı, muhalefet meydanlara döküldü
Kaynak: Reuters