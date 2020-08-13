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Yandex'in Belarus'taki ofisine silahlı kişiler girdi

Rus internet şirketi Yandex'in Belarus'un başkenti Minsk'teki ofisine silahlı kişilerin girdiği açıklandı.

Yandex'in Belarus'taki ofisine silahlı kişiler girdi
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Rus internet şirketi Yandex, Belarus'un başkenti Minsk'teki ofisine silahlı kişilerin girdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi edinilmeye çalışıldığı ifade edildi.   

Minsk'te geçen hafta yapılan seçimlerde zafer kazanan Devlet Başkanı Alexander Lukashenko aleyhine başlayan protesto gösterilerinde polis ile protestocular arasında çatışmalar devam ediyor.

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Kaynak: Reuters

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