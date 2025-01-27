Yangın sonrası Los Angeles için yeni uyarı: "Toksik kül akıntısına dikkat!"

California'nın Los Angeles kentindeki yangın bölgesinde etkili olan yağmura ilişkin ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nden meteorolog Joe Sirard bir açıklamada bulundu.

Yangın bölgesinde dünden bu yana etkili olan yağmurun, yangın söndürme çalışmalarını olumlu etkilediğini ancak bazı bölgelerde çamur seline yol açtığını kaydeden Sirard, çamur selinin yangından kalan molozların taşınmasına ve toksik kül akıntısına yol açabileceği uyarısında bulundu.

7 ve 23 Ocak...

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında 28 kişi yaşamını yitirdi.

Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan, Castaic Gölü çevresinde 23 Ocak'ta çıkan yeni yangın, 4 bin hektardan daha geniş bir alana yayıldı.