Yangında 59 kişi hayatını kaybetmişti! Kuzey Makedonya'da belediye başkanı istifa etti

Kuzey Makedonya’nın Koçani kentinde bir gece kulübünde çıkan yangında 59 kişi hayatını kaybetti, 155 kişi yaralandı. Yaşanan facianın ardından Koçani Belediye Başkanı Ljupco Papazov görevinden istifa etti.

"O çocuklar bizim çocuklarımızdı, çoğunu tanıyordum"

Papazov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa kararını duyurarak, "Ülkemiz ve benim için bu en zor anlarda, Koçani Belediye Başkanlığı görevinden geri dönülmez bir şekilde istifa ettiğimi duyurmak istiyorum. Bu çok büyük bir kayıp. Hissettiğimiz acıyı tarif edebilecek bir kelime yok. O çocuklar bizim çocuklarımızdı. Çoğunu tanıyordum, ailelerini tanıyordum ve bazıları aile dostlarımızdı" ifadelerini kullandı.

Yangının yerel saatle 03.00’te meydana geldiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine dair incelemelerin sürdüğünü aktardı.

Ne olmuştu?

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Koçani'de bulunan gece kulübünde 16 Mart'ta yerel saatle 03.00'te piroteknik madde yangına sebep olmuştu. Yangında 59 kişi hayatını kaybetmiş, 22'si ağır 155 kişi yaralanmıştı. Yaralıların 9'u tedavi için Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçaklarla dün akşam İstanbul ve Ankara'ya nakledilmişti. Kuzey Makedonya hükümeti olay sonrası ülkede 7 gün milli yas ilan edildiğini duyurmuştu.