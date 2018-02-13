Yanlışlıkla dünyanın en zengin insanı oldu

13 Şubat 2018

Belçika'nın Ardenler bölgesindeki Dinant kasabasında normal bir hayat süren Mahieux, kredi kartının limitini değiştirmek için, hesabının bulunduğu bankaya başvurdu.

BBC'nin haberine göre Mahieux, güvenli olmadığını düşündüğü internet üzerindeki bir alışveriş sitesi tarafından kesilen 35 euroluk otomatik ödemenin de durdurulması talimatı verdi. Banka, otomatik ödemeyi durdurdu. Hesaptan kesilen 35 euroyu da geri çekerek Belçikalı müşterinin hesabına yatırdı.

35 euro yerine 2 trilyon 35 euro

Ancak banka görevlisinin hatası nedeniyle, Luc Mahieux'un hesabına 35 euro yerine yanlışlıkla 2 trilyon 35 euro yatırıldı.

Mahieuux, banka hesabındaki rakamı görünce ilk anda şaşkınlık geçirmiş. Het Nieuwsblad gazetesine göre, o anda ilk düşündüğü şey, "Bir anda tüm sorunlarımın çözüldüğünü düşündüm. Ne de olsa dünyanın en zengin insanıydım" olmuş.

Ancak, bunun bir dolandırıcılık olabileceği şüphesi nedeniyle Luc Mahieux'un "dünyanın en zengin kişisi" unvanı kısa sürdü.

Mahieux, banka şubesini arayarak durumu bildirdi ve kredi kartını da bloke ettirdi. Başından geçen olayı sosyal medya hesabında paylaşan Belçikalıya çok sayıda arkadaşlık isteği gelmiş. Kendisinden maddi yardım isteyenler olmuş.

Artık sokakta birçok kişi tarafından tanındığını belirten Luc Mahieux, insanların kendisinden milyarder diye söz ettiğini söylüyor.