Yapay zeka büyüyor, çalışan sayısı düşüyor! Google, Microsoft, Meta... 2025’te 22 bin kişi işsiz kaldı

Teknoloji alanında işten çıkarmalar 2025 yılında da etkisini sürdürüyor. Layoffs.fyi verilerine göre, 2024 boyunca 549 teknoloji şirketinde 150 binden fazla kişi işten ayrılmak zorunda kalmıştı. 2025 yılının ilk dört ayında ise bu sayı şimdiden 22 binin üzerine çıktı. Şubat ayında 16 binin üzerinde kişi işini kaybederken, mart ve nisan aylarında yeni bir dalga daha yaşandı.

Yapay zeka ve otomasyon teknolojilerinin yaygınlaşması, şirketlerin insan kaynağı ihtiyacını yeniden şekillendirirken, bu durum istihdamı da doğrudan etkiliyor.

Nisan aylarında yeni işten çıkarma dalgaları

2025'im mart ayı teknoloji sektöründe en fazla işten çıkarma yaşanan dönem olarak kayıtlara geçti. Bu ayda 88 binden fazla kişi işten çıkarıldı. Ocak ayında 2 bin 403, şubat ayında ise 16 bin 234 kişi işsiz kaldı. Nisan ayında ise Google, Microsoft, Automattic ve Canva gibi önde gelen şirketler iş gücünü azaltmaya devam etti.

• Google, Android, Pixel ve Chrome ekiplerini de kapsayan farklı birimlerinden yüzlerce çalışanın işine son verdi.

• Microsoft, programcı olmayan pozisyonların azaltılmasına yönelik stratejisi kapsamında mayıs ayına kadar yeni bir işten çıkarma sürecine hazırlanıyor.

• Automattic, toplam çalışan sayısının yüzde 16’sına denk gelen 270 kişilik bir iş gücü azaltmasına gitti.

• Canva, üretken yapay zeka araçlarının devreye girmesiyle teknik yazar kadrosunda 10 ila 12 kişilik küçülme gerçekleştirdi.

Mart dönemi

• Northvolt, iflas sürecine girmesinin ardından çalışanlarının yüzde 62’sine denk gelen 2.800 kişiyi işten çıkardı.

Block, yüzde 8 oranında küçülerek 931 kişilik iş gücünü azalttı.

Brightcove, ABD’deki işgücünün üçte ikisini işten çıkardı.

Siemens, otomasyon ve elektrikli araç şarj birimlerinde toplam 5.600 kişiyi kapsayan küresel bir küçülme planı açıkladı.

• Ayrıca HelloFresh, TikTok, Wayfair, HPE, Ola Elektrik, LiveRamp ve daha birçok teknoloji şirketi de iş gücünde küçülmeye gitti.

Ocak ve şubat ayları

• HP, yeniden yapılanma kapsamında 2.000 kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

• GrubHub, Wonder Group’a satışının ardından 500 çalışanın görevine son verdi.

• Starbucks, teknoloji biriminde 1.100 kişilik bir iş gücü azaltmasına gitti.

• Meta, toplam çalışan sayısının yüzde 5’ini işten çıkaracağını açıkladı.

• Amazon, Stripe, Salesforce, Workday, Cruise, Okta ve diğer büyük şirketler de yılın ilk çeyreğinde küçülmeye giden firmalar arasında yer aldı.