Yapay zeka çiplerinde Çin-Nvidia gerilimi derinleşiyor! İddialara net yanıt geldi

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, H200 yapay zeka çiplerine ilişkin ödeme koşullarıyla ilgili iddialara açıklık getirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, müşterilerden teslim edilmemiş ürünler için peşin ödeme talep edilmediği vurgulandı. Açıklamada, "Teslim edilmeyen ürünler için müşterilerden asla ödeme talep etmeyiz" ifadesi kullanıldı.

Söz konusu açıklama, 8 Ocak'ta yayımlanan ve Nvidia'nın Çinli müşterilerden yapay zeka çipleri için olağan dışı derecede sıkı koşullarla tam peşin ödeme istediğini ileri süren haberin ardından geldi.

Konuya yakın bir kaynak ise Nvidia'nın geçmişte Çinli müşterilerle yaptığı standart sözleşmelerde avans ödeme şartı bulunduğunu, ancak bazı durumlarda tam ödeme yerine depozito ile sipariş verilmesine imkan tanındığını aktardı. Aynı kaynak, H200 çipleri özelinde daha katı koşulların uygulanmasının, Çinli düzenleyici kurumların sevkiyatlara onay verip vermeyeceğine dair belirsizlikten kaynaklandığını ifade etti.

'H200 siparişlerini durdurun' iddiası

Geçtiğimiz hafta ise iddialara göre Çin yönetimi bu hafta bazı yerli teknoloji şirketlerinden Nvidia'nın H200 yapay zeka çiplerine yönelik siparişleri durdurmalarını istedi.

The Information'ın haberinde Pekin'in ayrıca, yerli yapay zeka çiplerinin kullanımını zorunlu hale getirmeye yönelik adımlar atmasının beklendiği aktarıldı.