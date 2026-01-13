Yapay zeka çiplerinde Çin-Nvidia gerilimi derinleşiyor! İddialara net yanıt geldi
Yapay zeka çip devi Nvidia, H200 modelleriyle ilgili gündeme gelen "peşin ödeme" iddialarına resmi bir yanıt verdi. Şirket, henüz teslimatı yapılmamış ürünler için asla tam ödeme talep edilmediğini vurgulayarak piyasadaki spekülasyonları yalanladı. Öte yandan, Çin hükümetinin yerli teknoloji devlerine Nvidia siparişlerini durdurma talimatı verdiği ve yerli çip kullanımını zorunlu kılmaya hazırlandığı iddiaları, sektörde tansiyonu yükseltiyor.
ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, H200 yapay zeka çiplerine ilişkin ödeme koşullarıyla ilgili iddialara açıklık getirdi.
Şirketten yapılan yazılı açıklamada, müşterilerden teslim edilmemiş ürünler için peşin ödeme talep edilmediği vurgulandı. Açıklamada, "Teslim edilmeyen ürünler için müşterilerden asla ödeme talep etmeyiz" ifadesi kullanıldı.
Söz konusu açıklama, 8 Ocak'ta yayımlanan ve Nvidia'nın Çinli müşterilerden yapay zeka çipleri için olağan dışı derecede sıkı koşullarla tam peşin ödeme istediğini ileri süren haberin ardından geldi.
Konuya yakın bir kaynak ise Nvidia'nın geçmişte Çinli müşterilerle yaptığı standart sözleşmelerde avans ödeme şartı bulunduğunu, ancak bazı durumlarda tam ödeme yerine depozito ile sipariş verilmesine imkan tanındığını aktardı. Aynı kaynak, H200 çipleri özelinde daha katı koşulların uygulanmasının, Çinli düzenleyici kurumların sevkiyatlara onay verip vermeyeceğine dair belirsizlikten kaynaklandığını ifade etti.
'H200 siparişlerini durdurun' iddiası
Geçtiğimiz hafta ise iddialara göre Çin yönetimi bu hafta bazı yerli teknoloji şirketlerinden Nvidia'nın H200 yapay zeka çiplerine yönelik siparişleri durdurmalarını istedi.
The Information'ın haberinde Pekin'in ayrıca, yerli yapay zeka çiplerinin kullanımını zorunlu hale getirmeye yönelik adımlar atmasının beklendiği aktarıldı.