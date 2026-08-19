Yapay zeka gençleri tedirgin ediyor: Endişe birkaç yılda hızla arttı
Yapay zekanın günlük hayattaki ağırlığı arttıkça gençlerin teknolojiye yönelik kaygısı da büyüyor. ABD'de yapılan son araştırmada 18-29 yaş grubunun yüzde 55'i yapay zekaya karşı heyecandan çok endişe duyduğunu belirtirken, yüzde 73'ü teknolojinin ülkedeki iş sayısını azaltacağını düşünüyor.
Yapay zekanın iş hayatından eğitime, günlük alışkanlıklardan iletişime kadar giderek daha fazla alanda kullanılmaya başlaması, gençler arasında heyecandan çok endişe yaratıyor.
Merkezi ABD'de bulunan Pew Araştırma Merkezi, 22-28 Haziran tarihlerinde ABD'li yetişkinlerin yapay zekaya ilişkin yaklaşımını araştıran anket yaptı.
3 bin 488 kişi üzerinde gerçekleştirilen ankette, ülke genelinde yapay zekaya yönelik temkinli yaklaşımda önceki yıllara kıyasla artış olduğu görüldü.
Beş yılda dikkat çeken değişim
18-29 yaş arasındaki katılımcıların yüzde 55'i, yapay zekanın günlük yaşamda artan rolü konusunda heyecandan çok endişe duyduklarını belirtti. Bu oran 2024'te yüzde 39, 2021'de ise yüzde 31 seviyesindeydi.
Yapay zekanın ABD'deki iş sayısında azalmaya yol açacağını düşünen genç yetişkinlerin oranı 2024'te yüzde 61 iken yeni yapılan ankette yüzde 73'e yükseldi.