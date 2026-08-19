Yapay zeka gençleri tedirgin ediyor: Endişe birkaç yılda hızla arttı

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Yapay zekanın iş hayatından eğitime, günlük alışkanlıklardan iletişime kadar giderek daha fazla alanda kullanılmaya başlaması, gençler arasında heyecandan çok endişe yaratıyor.

Merkezi ABD'de bulunan Pew Araştırma Merkezi, 22-28 Haziran tarihlerinde ABD'li yetişkinlerin yapay zekaya ilişkin yaklaşımını araştıran anket yaptı.

3 bin 488 kişi üzerinde gerçekleştirilen ankette, ülke genelinde yapay zekaya yönelik temkinli yaklaşımda önceki yıllara kıyasla artış olduğu görüldü.

Beş yılda dikkat çeken değişim

18-29 yaş arasındaki katılımcıların yüzde 55'i, yapay zekanın günlük yaşamda artan rolü konusunda heyecandan çok endişe duyduklarını belirtti. Bu oran 2024'te yüzde 39, 2021'de ise yüzde 31 seviyesindeydi.

Yapay zekanın ABD'deki iş sayısında azalmaya yol açacağını düşünen genç yetişkinlerin oranı 2024'te yüzde 61 iken yeni yapılan ankette yüzde 73'e yükseldi.