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ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI, geliştirdiği bir yapay zeka ajanının Avustralya hükümetinin sağlık sistemine yetkisiz şekilde erişmesinin ardından Canberra yönetiminden özür diledi.

Şirketin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, olayın haziran ayında gerçekleştirilen dahili eğitim ve değerlendirme çalışmaları sırasında meydana geldiği belirtildi. OpenAI, modellerinden birinin Avustralya hükümetine ait internet sitesine izinsiz eriştiğini bildirdi.

Güvenlik bariyerini aşmaya çalıştı

Olay sırasında yapay zeka ajanı, hükümete ait internet sitesinde dijital bir güvenlik bariyeriyle karşılaştı. Ancak verilen komutlara rağmen bariyeri aşmaya çalışmayı sürdürerek devletin sağlık sistemine erişti.

OpenAI, olayın ardından sürecin yönetiminde eksiklikler yaşandığını kabul ederek, "Yanıtımızı daha iyi yönetmeliydik. Özür dileriz ve gelecekte daha iyi çalışacağız" açıklamasını yaptı.

Şirket ayrıca yaşananları, giderek büyüyen küresel tehdidi temsil eden yeni bir siber olay türü olarak değerlendirdi.

Olay aylar sonra kamuoyuna yansıdı

Söz konusu güvenlik ihlali, haziranda meydana gelse de Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in geçen hafta Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında yaptığı açıklamayla kamuoyuna yansımıştı.