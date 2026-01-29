Yapay zeka rüzgarı Samsung’u rekora taşıdı: Faaliyet kârı üç katı aştı

Samsung Electronics, 2025’in dördüncü çeyreğinde faaliyet kârını yıllık bazda üç katın üzerine taşıyarak tarihindeki en yüksek seviyelerden birine ulaştı. Şirket, yapay zeka odaklı yatırımların çip tedarikini zorladığını, buna bağlı olarak güçlü talebin önümüzdeki dönemde de süreceğini öngördü.

Samsung, 2026’nın ilk çeyreğinde yapay zeka kaynaklı talebin sektör genelinde olumlu görünümü desteklemeye devam edeceğini belirtirken, özellikle bellek ve yüksek performanslı çip segmentlerinde güçlü seyrin korunmasını beklediğini açıkladı.

Gelirlerde güçlü artış

Ekim-Aralık döneminde şirketin faaliyet kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 6,49 trilyon won seviyesinden 20 trilyon won’a yükseldi. Bu sonuç, Samsung’un daha önce paylaştığı beklentiyle uyumlu gerçekleşti. Aynı dönemde şirket gelirleri ise yıllık bazda yüzde 24 artarak 93,8 trilyon won oldu.

Yarı iletken biriminden rekor katkı

Samsung’un en büyük gelir kaynağı olan yarı iletken iş kolunda faaliyet kârı, yüzde 470 artışla 16,4 trilyon won’a çıkarak rekor kırdı. Yapay zeka uygulamalarına yönelik bellek ve ileri teknoloji çiplere olan yoğun talep, bu yükselişte belirleyici rol oynadı.

Mobilde maliyet baskısı öne çıktı

Mobil iş kolunun faaliyet kârı, artan çip maliyetlerinin etkisiyle yüzde 10 düşerek 1,9 trilyon won seviyesinde gerçekleşti. Analistler, bellek fiyatlarındaki yükselişin yarı iletken tarafında ek kâr artışları yaratabileceğini, ancak mobil segmentte maliyet baskısının artabileceğini değerlendiriyor.

“Çip kıtlığı emsalsiz”

Samsung eş CEO’su TM Roh, yaşanan çip sıkıntısını “emsalsiz” olarak tanımlarken, yükselen maliyetler nedeniyle fiyat artışlarının gündeme gelebileceğini ifade etti. Şirket, bu yıl mobil iş kolunda maliyet baskılarının süreceğini öngörüyor.

Öte yandan ekran biriminin faaliyet kârı, Apple’ın iPhone 17 serisine yönelik güçlü talebin etkisiyle iki katından fazla artarak 2 trilyon won’a yükseldi.