Yapay zekada yeni rakip! OpenAI’dan ayrılan eski patron kendi girişimini başlattı

OpenAI’daki üst düzey ayrılıkların ardından eski CTO Mira Murati da kendi girişimini hayata geçirdi. Eylül ayında şirketten ayrılan Murati, Thinking Machines Lab adını verdiği yeni yapay zeka şirketiyle sektörde önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor.

OpenAI ve Meta’dan önemli isimler de katıldı

Murati’nin girişimi, sadece onun liderliğiyle değil, bünyesine kattığı isimlerle de dikkat çekiyor. OpenAI, Meta ve Mistral gibi teknoloji devlerinden yaklaşık 30 araştırmacı ve mühendis, Thinking Machines Lab’e katıldı.

Yeni ekibin öne çıkan isimleri arasında, ChatGPT’nin geliştirilmesinde kritik rol oynayan araştırmacı Barret Zoph da yer alıyor. OpenAI’dan Murati ile birlikte ayrılan Zoph, yeni şirkette teknoloji ekibinin başında olacak. Ayrıca, OpenAI’ın kurucu ortaklarından John Schulman, Thinking Machines Lab’in bilim departmanının başına getirildi.

Hedef: Daha güvenilir yapay zeka

Murati’nin yeni girişimi, yapay zeka modellerini insan değerleriyle uyumlu hale getirerek daha güvenilir ve etik sistemler geliştirmeyi amaçlıyor. Thinking Machines Lab’in OpenAI gibi büyük rakiplerle nasıl rekabet edeceği ve ortaya koyacağı teknolojilerin sektörde nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.