Yapay zekadan mahkemelik oldu! Apple'a yanıltıcı reklam ve haksız rekabet davası...

ABD'li teknoloji şirketi Apple, yeni yapay zeka destekli özellikleri içeren Apple Intelligence tanıtımının ardından yanıltıcı reklam ve haksız rekabet iddialarıyla dava edildi. Şirketin, özellikle gelişmiş Siri gibi özellikleri duyurduğu tarihte sunamayacağını kabul etmesinin ardından, federal bir toplu dava açıldı.

"Tüketicilerde yanlış beklenti oluşturuyor"

San Jose’deki ABD Bölge Mahkemesi’ne çarşamba günü sunulan dava dilekçesinde, Apple Intelligence ile uyumlu iPhone ve diğer cihazları satın alan tüketiciler adına belirsiz bir maddi tazminat talep ediliyor. Davacılar, Apple’ın yapay zeka özelliklerini pazarlarken tüketicilerde yanlış beklenti oluşturduğunu öne sürüyor.

Dava dilekçesinde "Apple’ın reklamları interneti, televizyonu ve diğer yayın mecralarını kuşatarak, bu devrim niteliğindeki özelliklerin iPhone’un piyasaya sürüldüğü anda kullanıma sunulacağı yönünde tüketicilerde net ve makul bir beklenti oluşturdu" ifadeleri yer aldı.

"Yeni cihazlara teşvik için bir strateji"

Davada öne sürülen diğer iddialar arasında, Apple’ın tüketicileri premium fiyatlarla yeni cihazlara geçmeye teşvik etmek için bilinçli bir strateji izlediği belirtiliyor. Ayrıca, Apple Intelligence özelliklerinin ya çok sınırlı olduğu ya da hiç sunulmadığı ifade ediliyor. Davacılar, Apple’ın sunduğu ürünleri abartılı yapay zeka iddialarıyla pazarladığını ve tüketicilere yanıltıcı vaatler içeren cihazlar sattığını ileri sürüyor.