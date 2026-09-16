Yapay zekâya fren çağrılarına Güney Kore'den yanıt: Yavaşlama lüksümüz yok

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ABD'de yapay zekâ geliştirme çalışmalarının yavaşlatılması çağrıları gündemdeki yerini korurken, Güney Kore Bilim Bakanı Bae Kyung-hoon, ülkesinin bu yarışta hız kesemeyeceğini söyledi.

Bae, teknolojide geride kalmanın sanayideki rekabet gücü ve ulusal güvenlik açısından da sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Yonhap'ın haberine göre sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan, yapay zekânın gelişme hızına ilişkin endişeleri değerlendirirken ülkelerin bu alandaki konumlarının farklı olduğunu vurguladı.

Teknolojik fark diğer alanlara da yansıyabilir

Bae, yapay zekâda "zaten önde olan bir ülkenin hızını ayarlamasının, henüz yetişmekte olan bir ülkeden tamamen farklı bir durum" olduğunu savundu.

İnsan zekâsına yaklaşan öncü modelleri geliştirebilen ülkelerle bu kapasiteye sahip olmayanlar arasındaki farkın yalnızca teknolojiyle sınırlı kalmayacağını belirten Bae, zamanla endüstriyel rekabet gücünü ve ulusal güvenliği de etkileyebileceğini ifade etti.

Bununla birlikte güvenlik çalışmalarının önemini de vurgulayan Bakan, yapay zekânın "sınırsız hızlanmasına temkinli yaklaşılması" çağrısında bulundu. Bae, teknolojinin güvenliğini sağlamak için çaba gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

ABD'de yavaşlama çağrıları ile inovasyon hedefi karşı karşıya

Güney Kore'den gelen açıklama, ABD'de yapay zekânın tehlikeli boyutlara ulaşmadan gelişme hızının düşürülmesine yönelik çağrıların yoğunlaştığı bir döneme denk geldi.

Anthropic CEO'su Dario Amodei, OpenAI CEO'su Sam Altman ile Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu teknoloji dünyasının önde gelen isimleri, geliştirme çalışmalarının yavaşlatılmasını istemişti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ise yeni kısıtlamalar yerine inovasyonu destekleyen bir yaklaşımı benimsiyor. Trump, yapay zekânın kontrolden çıkacağına ilişkin tartışmalar kapsamında "hastalıklı bir komplo yürütüldüğünü" ileri sürmüş ve çalışmaların yavaşlatılmasının Çin'e avantaj sağlayacağını savunmuştu.