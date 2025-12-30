Yapay zekayla "AB'den çıkalım'" propagandası: Sahte videolar alarm verdi

"Prawilne Polki" adlı TikTok hesabında yayımlanan videolarda, Polonya bayrağı ve çeşitli millî sembollerin yer aldığı tişörtler giyen kadın figürleri yer aldı. Avrupa merkezli analiz kolektifi Res Futura, bu içeriklerin özellikle 15–25 yaş aralığındaki genç kitleyi hedef aldığını belirtti.

"Daha pahalı olsa da seçim özgürlüğü istiyorum"

Videolarda, "Polexit istiyorum çünkü daha pahalı olsa bile seçim özgürlüğü istiyorum" ve "AB’den önceki dönemi hatırlamıyorum ama o zamanlar daha Polonyalı olunduğunu hissediyorum" gibi ifadeler dikkat çekti. Bir başka paylaşımda ise Polexit tartışmalarının hep aynı tepkilerle karşılandığı öne sürülerek, kararların kimler tarafından ve neden alındığının yeterince tartışılmadığı savunuldu.

Bazı videolar ilk bakışta gerçek izlenimi verirken, görüntü ve ses uyumsuzluğu gibi ayrıntılar yapay zekâ kullanımına işaret etti. Polonya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü bünyesinde yeni teknolojiler ve dijitalleşme alanında kıdemli analist olan Aleksandra Wójtowicz, Euronews’e yaptığı değerlendirmede, söz konusu içeriklerin üretken yapay zekâ araçlarıyla hazırlandığını ve kalite açısından zayıf olduğunu söyledi.

Hesap kapatılacak

Wójtowicz, videolar dikkatle izlendiğinde yüz ifadelerinin doğal durmadığını ve söylenen cümlelerin yapay olduğunu fark etmenin mümkün olduğunu ifade etti. Söz konusu TikTok hesabının kaldırıldığı belirtilirken, benzer profillerin yeniden ortaya çıkabileceği uyarısı yapıldı.

Uzun süredir çevrim içi dezenformasyon üzerine çalışan Wójtowicz, içeriklerin arkasında kimin bulunduğunun şu aşamada net olmadığını, yapay zekâ destekli kampanyalar yürüten birden fazla grubun faaliyet gösterdiğini vurguladı. Bu tür içeriklerin daha çok YouTube’da görüldüğünü belirten Wójtowicz, TikTok’ta da hızla yaygınlaşmaya başladığına dikkat çekti.