Yaptırımlar Rus LNG'sini vurdu: İhracat 2025'te geriledi

Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı 2025 yılında düşüş kaydetti. Ön veriler, ülkenin LNG sevkiyatlarının geçen yıla kıyasla yüzde 2,5 azalarak 31,3 milyon ton seviyesine gerilediğini ortaya koydu.

Aralık ayındaki ihracat da zayıf seyrini sürdürdü. Bu dönemde LNG sevkiyatları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 düşüşle 2,99 milyon tona inerken, kasım ayına kıyasla yüzde 3,5 azaldı.

ABD'nin özellikle Arctic LNG 2 projesine yönelik yaptırımları, Rusya'nın tanker filosunun kullanımını ciddi biçimde sınırlandırdı. Avrupa'nın 2027 itibarıyla Rus LNG'sini tamamen terk etmeye hazırlanması da ihracat görünümünü baskılıyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, yaptırımların etkisiyle yıllık 100 milyon ton LNG üretim hedefinin 'birkaç yıl' ertelendiğini açıkladı.

Arctic LNG 2'den yapılan sevkiyatların tamamı Çin'e yönlendirildi. Çin, bu projeden ilk LNG kargosunu ağustos ayı sonunda teslim aldı. Sevkiyatın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesinden günler önce gerçekleştiği Kpler ve LSEG verileriyle doğrulandı.

Avrupa'ya ihracatı yüzde 16 azaldı

Öte yandan Rusya'nın Avrupa'ya LNG ihracatı 2025'te yüzde 16 azalarak 13,8 milyon tona geriledi. Aralık ayında Avrupa'ya yapılan sevkiyatlar 1,5 milyon ton olarak kaydedilirken, geçen yıl aynı ayda bu miktar 1,8 milyon tondu. Novatek'in Yamal LNG tesisinden yapılan ihracat yüzde 6,6 düşüşle 18,3 milyon tona inerken, aralık ayındaki sevkiyatlar yüzde 14 azalarak 1,5 milyon ton oldu.

Arctic LNG 2'den yapılan sevkiyatlar 2025 genelinde 1,2 milyon tona ulaştı. Bu rakam 2024'te 200 bin ton seviyesindeydi. Ancak aralık ayında teslimatlar kasım ayına göre yüzde 33 düşüşle 148 bin ton olarak gerçekleşti. Gazprom kontrolündeki Sakhalin-2 tesisi ise Asya pazarına yönelik ihracatını yüzde 4 artırarak 10,3 milyon ton LNG sevkiyatı yaptı.