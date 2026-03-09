Yardeni: İran savaşı piyasaları baskılıyor, çöküş riski yüzde 35’e çıktı

Küresel piyasalarda Orta Doğu’daki gerilimin etkileri yakından izlenirken, deneyimli piyasa stratejisti Ed Yardeni ABD hisse senetlerine ilişkin risk değerlendirmesini güncelledi.

Yardeni, “hızla değişen zamanlar” olarak tanımladığı mevcut piyasa ortamında ABD borsalarında olası bir çöküş ihtimalini yüzde 20’den yüzde 35’e çıkardı.

Öte yandan yatırımcı coşkusunun piyasaları hızlı bir yükselişe taşıdığı “melt-up” senaryosunun olasılığını ise yüzde 20’den yüzde 5’e düşürdü.

Petrol şoku ve Fed ikilemi

Yardeni, ABD ekonomisinin ve borsalarının İran merkezli jeopolitik gerilim ile petrol fiyatlarındaki yükselişin yarattığı baskı arasında kaldığını ifade etti.

Stratejiste göre petrol fiyatlarında kalıcı bir yükseliş yaşanması halinde ABD Merkez Bankası (Fed), yüksek enflasyon ile artan işsizlik riski arasında zor bir politika tercihine sıkışabilir.

Uzun vadede büyüme beklentisi korunuyor

Yardeni’nin uzun vadeli temel senaryosu ise değişmedi. Stratejist, ABD ekonomisinde verimlilik artışıyla desteklenen güçlü büyüme dönemini ifade eden “Roaring 2020s” senaryosunun gerçekleşme ihtimalini yıl sonuna kadar yüzde 60 olarak öngördü.

Önümüzdeki on yıl için bu olasılığı yüzde 85 olarak değerlendiren Yardeni, stagflasyon senaryosunun ise yüzde 15 ihtimalle gündeme gelebileceğini belirtti.