Yardım kesintileri 2030'a kadar 9,4 milyon kişinin ölümüne yol açabilir

ABD'deki dış yardım kesintilerini İngiltere, Almanya, Kanada ve diğer bazı gelişmiş ülkelerin benzer kararları izledi. Bu ülkelerin planlanan bütçe kısıntılarının bu yıl ve 2027'de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bu kapsamda tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan araştırmada dış yardım kesintisi eğiliminin sürmesi halindeki senaryolar ele alındı.

Araştırmada dış yardım kesintisi sebebiyle 2030'a kadar dünya genelinde en az 9,4 milyon daha fazla ölümün görülebileceği tahmin edildi.

2,5 milyonu 5 yaş altı çocuklardan oluşacak

Bu can kayıplarının yaklaşık 2,5 milyonunun 5 yaş altı çocuklardan oluşacağı değerlendirilen araştırmada, dış yardımların daha fazla kesilmesi senaryosunda ise 2030'a kadar 22,6 milyon daha fazla ölümün olabileceği sanılıyor.

Araştırmada, 2002-2021 döneminde küresel yardımlar sayesinde 5 yaş altı çocuk ölümlerinin yüzde 39, HIV/AIDS kaynaklı ölümlerin yüzde 70, sıtma kaynaklı ölümlerin ise yüzde 56 düştüğüne ve beslenme yetersizliğine bağlı ölümlerin de yüzde 56 azaldığına işaret edildi.

Çalışmanın koordinatörü ve ISGlobal Araştırma Profesörü Davide Rasella, kalkınma yardımlarının küresel sağlık alanında en etkili müdahalelerden biri olduğunu belirterek, "Son 20 yılda olağanüstü sayıda hayat kurtarıldı ve kırılgan sağlık sistemleri güçlendirildi. Bu desteğin geri çekilmesi, milyonlarca önlenebilir yetişkin ve çocuk ölümüne yol açacaktır" uyarısında bulundu.

ABD'li yetkiliden araştırmaya tepki

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey yetkili ise çalışmaya ilişkin değerlendirmesinde, bazı araştırmaların "verimsiz ve eski küresel kalkınma anlayışını tek çözüm olarak sunduğunu" savundu.

Yetkili, yeni yaklaşımın "yardım yerine ticaret ve yatırıma öncelik verilmesini" hedeflediğini ifade etti.

Yardım kesintilerinin etkileri görülmeye başlandı

İnsani yardım kuruluşları ise yardım kesintilerinin etkilerinin şimdiden sahada hissedildiğine işaret ediyor.

Mülteciler Uluslararası Başkanı Jeremy Konyndyk, "Bu kesintiler şimdiden insanları öldürüyor. Sağlık sistemleri çöküyor ve birçok yerde veri dahi toplanamıyor" uyarısında bulundu.

Küresel Kalkınma Merkezinden Lee Crawfurd da ölüm tahminlerinin değişkenlik gösterebileceğini ancak "genel sonucun doğru olduğunu ve büyük çaplı can kayıplarının yaşanacağını" belirtti.

Küresel Kalkınma Merkezinin analizinde yalnızca USAID kesintileri nedeniyle 2025 yılında 500 bin ila 1 milyon ek ölümün görülmüş olabileceği, gelecekte ise her yıl 670 bin ila 1,6 milyon ilave ölüme yol açabileceği tahmin ediliyor.