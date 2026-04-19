'Yasa dışı bertaraf' skandalı: 50'den fazla bebek kalıntısı bulundu

Karayipler ülkesi Trinidad ve Tobago'da bir mezarlıkta bulunan çok sayıda cenaze, kamuoyunda endişe yarattı.

Ülkenin polis teşkilatı (TTPS) tarafından yapılan açıklamada, başkent Port of Spain'e yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Cumuto kasabasında bir mezarlıkta en az 50 bebeğe ve 6 yetişkine ait kalıntıların tespit edildiği bildirildi.

"Yasa dışı bertaraf" ihtimali üzerinde duruluyor

İlk incelemelere göre olayın, "sahipsiz cenazelerin yasa dışı şekilde bertaraf edilmesi" kapsamında değerlendirilebileceği ifade edildi. Olayın ülkede zaman zaman gündeme gelen çete şiddetiyle bağlantılı olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

Polis açıklamasında, yetişkinlerden beşinin üzerinde kimlik etiketleri bulunduğu belirtildi. Bu kişilerden ikisinde daha önce otopsi yapıldığına dair bulgulara rastlandığı kaydedildi.

"Kişi ya da kurumlar hesap verecek"

Polis Komiseri Allister Guevarro, olayla ilgili yaptığı değerlendirmede, keşfin "son derece rahatsız edici" olduğunu vurgularken "Bu sorumluluğu ihlal ettiği tespit edilen kişi ya da kurumlar tam anlamıyla hesap verecektir" dedi.

Olağanüstü hal uygulaması sürüyor

Ülkede 2 Mart'ta ilan edilen ve güvenlik güçlerine geniş yetkiler tanıyan olağanüstü hal uygulamasının ise sürdüğü bildirildi. Bu süreçte ABD Dışişleri Bakanlığı da suç oranları ve "artan terör riski" gerekçesiyle seyahat uyarıları yayımladı.

Açıklamada, "Trinidad ve Tobago'da şiddet suçları, önceki olağanüstü hal dönemlerinde başlatılan güvenlik önlemleri sayesinde 2024'ten bu yana önemli ölçüde azalmış olsa da, suç ülke genelinde hâlâ önemli bir sorun olmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın ise çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.