Yasa yürürlüğe girdi! ABD, Suriye'ye yaptırımları kaldırdı

ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçen 2026 mali yılına ilişkin 901 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA), Başkan Donald Trump'ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Beyaz Saray'da basına kapalı düzenlenen imza töreninde Trump, savunma harcamalarını kapsayan düzenlemeyi onayladı.

Yasada öne çıkan başlıklardan biri, Beşar Esad yönetimi döneminde Suriye'ye yönelik uygulanan ve kamuoyunda "Sezar Yasası" olarak bilinen yaptırımların sona erdirilmesini öngören düzenleme oldu. Trump'ın yasaya onay vermesiyle, 2019 yılında kabul edilen ve Esad rejiminin iç savaş sürecinde işlediği savaş suçları gerekçesiyle yürürlüğe konulan yaptırımlar kaldırılmış oldu.

Söz konusu düzenleme, bugüne kadar Suriye'ye yönelik yatırımları ciddi ölçüde sınırlandırmış ve ülkeyi uluslararası bankacılık sisteminden büyük ölçüde dışlamıştı.

Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık destek

901 milyar dolarlık savunma bütçesi kapsamında Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık destek ayrılırken, İsrail'e Demir Kubbe sistemi dahil ortak füze savunma projelerini kapsayan 600 milyon dolarlık fon da yasada yer aldı. Ayrıca ABD'nin Çin'in artan askeri etkisine karşı savunma iş birliğini güçlendirme hedefi doğrultusunda, Tayvan Güvenlik İşbirliği Girişimi için 1 milyar dolar kaynak sağlanması öngörüldü.

Kapsamlı savunma yasası, ABD'nin kaç gemi, uçak ve füze sistemi satın alacağından asker maaşlarına yapılacak artışlara, jeopolitik tehditlere karşı izlenecek stratejilerden savunma önceliklerine kadar geniş bir çerçevede düzenlemeler içeriyor.