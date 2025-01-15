Yasaklı şirketlerin sayısı artıyor! ABD'den ihracat kararı

ABD yönetimi, Çin'in maden, güneş enerjisi ve tekstil sektörlerinden 37 şirketi, Sincan bölgesindeki zorla çalıştırma iddiaları nedeniyle ABD’ye ihracat yasağı listesinin içine aldı.

Listede maden devi ve güneş enerjisi şirketi de var

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre, yasağa tabi tutulan şirketler arasında maden devi Zijin Mining Group ve güneş enerjisi şirketi JA Solar Technology Co.'nun bir yan kuruluşu bulunuyor. Ayrıca, tekstil üreticisi Huafu Fashion Co. ve 25 yan kuruluşu da listeye dahil edildi.

Sincan üretimi ile ilgili tepkiler

ABD ve Avrupa'daki şirketler, Sincan bölgesindeki fabrikalardan uzak durmaları konusunda baskı altında. İşçi hakları grupları, bu bölgedeki Uygur nüfusunu kapsayan zorla çalıştırma kampları ve kötü çalışma koşullarına dair belgeler sunarken, Çin hükümeti ise bu suçlamaları reddediyor.

Hisse senedi hareketlerinde düşüş

Hong Kong'daki erken işlemlerde, Zijin Mining'in hisseleri %4,3 oranında düşüş gösterdi. Buna karşılık, JA Solar ve Huafu Fashion'ın hisseleri değer kazandı.

Yasaklı şirketlerin sayısı 144'e ulaştı

Bu yeni eklemeler, 2021'de kabul edilen Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası çerçevesinde yapılan en büyük liste genişlemesi oldu. Bu gelişme ile birlikte yasaklı şirket sayısı toplamda 144’e yükseldi.

JA Solar’ın etkisi sınırlı

JA Solar’ın yasağa dahil edilmesinin etkilerinin sınırlı kalması bekleniyor. Zira, yasaklı alt kuruluş 2024’te kapanmış ve şirketin ABD’ye doğrudan ya da dolaylı olarak tedarik sağlamadığı belirtilmişti.