Yatırım bankaları Powell sonrası Fed’den eylül indirimi bekliyor

Powell’ın işgücü piyasasına dair uyarıları sonrası Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank ve Macquarie, eylülde faiz indirimi öngörüsünü paylaştı.

Powell’ın konuşmasının ardından yayımlanan değerlendirmelerde Barclays, daha önce 2026 eylül için öngördüğü faiz indirimini 2025 eylül ayına çekti. BNP Paribas da görüşünü değiştirerek, eylül ve aralıkta 25’er baz puanlık iki indirim öngördü.

Macquarie ve Deutsche Bank da beklentilerini revize ederek, Fed’in yılın kalanında iki kez indirim yapabileceğini belirtti.

Morgan Stanley ve Bank of America ise eylül ayında indirim öngörmüyor; ancak Morgan Stanley, işgücü ve enflasyon verilerindeki yumuşamanın teyit edilmesi halinde bu ihtimalin güçleneceğini ifade etti.

Goldman Sachs ve JP Morgan ise eylül ayında 25 baz puanlık indirim beklentilerini yinelerken, piyasaların da bu senaryoyu büyük ölçüde fiyatladığını vurguladı.

CME FedWatch Tool verilerine göre, piyasalar eylül toplantısında faiz indirimi olasılığını Powell’ın konuşması öncesindeki yüzde 75’ten 87’ye yükseltti.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), faiz kararını 16-17 Eylül’de açıklayacak.