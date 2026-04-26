Yatırımcılar BP yönetimini fosil yakıt yatırımları nedeniyle eleştiriyor

İngiltere'nin en büyük iş yeri emeklilik fonu olarak bilinen Nest, enerji devini daha fazla netlik ve güven sağlaması için zorluyor. Bu zorlu durum, şirketin geçen haftaki yıllık toplantısında şirket yönetimine karşı gerçekleşen büyük çaplı yatırımcı isyanının ardından yaşanıyor.

Nest Sorumlu Yatırım Direktörü Diandra Soobiah, yatırımcıların BP şirketindeki hissedar hakları konusunda giderek daha fazla endişe duyduğunu açıkça belirtti. Yeni başkan Albert Manifold daha öncesinde emeklilik fonu yöneticileri ile doğrudan görüşmeyi reddetmişti.

Yatırımcılar BP'den şeffaflık talep ediyor

Şirket geçen yıl tartışmalı bir kararla fosil yakıt köklerine geri dönüşünü duyurmuştu. Bu strateji değişikliği kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde daha fazla petrol üretimi ve Kuzey Irak'ta dev petrol sahalarının hızla geliştirilmesi adımları yer almıştı. Kurumun hisseleri bu yıl şu ana kadar yüzde 30'dan fazla değer kazanmış durumda.

Soobiah, hissedarların mevcut yönetimden yeni stratejisini tamamen iptal etmesini hiçbir şekilde istemediğini söyledi. Yatırımcılar alınan bu yeni kararların uzun vadede hissedarlara gerçek bir değer katacağına dair somut bir kanıt bekliyor. BP tarafındaki bu dönüş, yatırımcıların iklim değişikliği konusunda yönetim kademesiyle yüzleşme iştahının yenilendiğine işaret ediyor.

Karar tasarısı yatırımcılardan büyük destek aldı

Bu durum önümüzdeki haftalarda düzenlenecek yıllık toplantıları öncesinde NatWest ve HSBC bankaları için ciddi bir sorun yaratabilir. Her iki banka da petrol ve gaz projelerine sağladıkları finansman nedeniyle yatırımcıların ve çevre kampanyacılarının sert tepkisiyle karşılaşıyor. Nest ve aktivist grup ACCR tarafından ortaklaşa sunulan önemli bir karar tasarısı, hissedarlardan yüzde 25'ten fazla destek aldı.

Birleşik Krallık kurumsal yönetim koduna göre, bu düzeydeki bir hissedar muhalefeti, şirketin yatırımcılara en geç altı ay içinde resmi bir yanıt vermesinin beklendiği anlamına geliyor. Soobiah, kuruma sürekli geri bildirim vermeye devam etmeye oldukça istekli olduklarını ifade etti. Markanın uzun yıllar boyunca kendi sektöründe güçlü bir liderlik gösterdiğini hatırlattı.

Yeni yönetim kurulu şirket değerini hedefliyor

Yatırımcılar bu yıl geleneksel iletişim anlayışından belirgin bir uzaklaşma hissettiklerini ve yeni başkanla yüz yüze görüşemediklerini kaydetti. BP ayrıca hissedarlardan iklimle ilgili bazı katı raporlamaları iptal etmelerini isteyen yeni bir kararda da ağır bir yenilgiye uğradı. Hissedar huzursuzluğunun açık bir işareti olarak, yüzde 18'den fazla kişi doğrudan başkanın seçilmesine karşı oy kullandı.

Ekim ayında göreve atanan Manifold, yönetim kurulunun aldığı tüm kararların hissedarlar için çok daha değerli bir yapı inşa etmek amacıyla tasarlandığını bildirdi. Enerji devinin bu yıl gösterdiği hisse performansı ve yatırımcılarla yaşadığı yönetimsel gerilimler, BP şirketinin uzun vadeli yıllık görünümünde sürdürülebilirlik ile kârlılık arasındaki hassas dengenin piyasa trendlerini şekillendirmeye devam edeceğini gösteriyor.