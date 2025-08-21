Yatırımcılar nefesini tuttu: Piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'ın konuşmasına çevrildi

ABD'de yatırımcılar gözlerini ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda vereceği mesajlara çevrilmiş durumda.

Fed'in Kansas City şubesi ev sahipliğinde 1978'den bu yana her yıl düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu, bu yıl 21-23 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Öte yandan, ülkede son dönemde açıklanan makroekonomik veriler Fed'in eylül toplantısında faiz indirimine gideceği beklentilerini de güçlendirdi.

Gözler Fed Başkanı Powell'ın konuşmasına çevrildi

Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nun bu yılki teması ise "Geçiş Sürecindeki İşgücü Piyasaları: Demografi, Verimlilik ve Makroekonomik Politika" olacak.

Sempozyum kapsamında Fed Başkanı Powell da yarın ekonomik görünüm ve para politikası çerçevesinin incelemesine ilişkin bir konuşma yapacak. Mayıs 2026'da görev süresi dolacak Powell, Fed başkanı olarak son Jackson Hole konuşmasını yapacak.

Bankanın 16-17 Eylül'de gerçekleşecek bir sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi Powell'ın yapacağı açıklamalarda para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacak.

Ayrıca Powell'ın bu yıl Fed'in 5 yılda bir gerçekleştirilen para politikası çerçevesinin gözden geçirme süreci kapsamında yapılan değerlendirmeleri de ele alması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimleri konusundaki baskısıyla karşı karşıya olan Powell, son olarak bankanın temmuz ayındaki toplantısının ardından yaptığı açıklamada, faiz indirimi konusunda eylül ayıyla ilgili herhangi bir karar almadıklarını belirtmişti.

Faiz indirimi beklentileri arttı

Fed, temmuzda, üst üste 5'inci toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu.

ABD'de zayıf gelen istihdam verileri başta olmak üzere son dönemde açıklanan veriler, Fed'in eylülde faiz indirimine yeniden başlayabileceğine yönelik beklentileri de artırdı. Ülkede tarım dışı istihdam temmuzda 73 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,2'ye çıkmıştı.

İstihdam verileri iş gücü piyasasındaki zayıflamaya işaret ederken, tüketici enflasyonuna ilişkin veriler tarifelerden kaynaklanan fiyat baskılarının şimdilik sınırlı kaldığını göstermişti.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında artmıştı. Temmuzda aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentileri aşan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri ise enflasyona ilişkin endişeleri yoğunlaştırmıştı.

"Faiz oranlarında düşüşe gidileceğini teyit etmesini bekliyorum"

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi, Powell'in faiz oranlarında yeniden düşüşe gidileceğini teyit etmesini beklediğini kaydetti.

Powell'ın zayıflayan iş gücü piyasasını Fed'in faiz oranlarını normalleştirmeye devam etmesi gerektiğinin gerekçesi olarak göstereceğini belirten Zandi, ayrıca, enflasyonun hedefin üzerinde olduğunu ve yüksek tarifeler nedeniyle gelecek aylarda hızlanacağını, ancak enflasyon beklentileri sabit kaldığı için bunun muhtemelen tek seferlik bir fiyat artışı olacağını savunacağını aktardı.

Zandi, "Bu, başkan olarak onun son Jackson Hole toplantısı olduğundan, Fed başkanı olarak mirasına dair bir değerlendirme yapma fırsatını da kullanabilir. Hatta Fed'in bağımsızlığını korumasının kritik önemi konusunda da görüş bildirebilir." dedi.

"Karara açık olduğunu yineleyecek"

Oxford Economics ABD Başekonomisti Ryan Sweet ise Powell'ın geçen yıl güvercin bir duruşa geçtiği ve Fed'in gelecek toplantısında faiz indirmeye hazır olduğunun açıkça sinyalini verdiği durumun tekrarının olmayacağını belirtti.

Sweet, "Bu yıl Powell muhtemelen her toplantının karara açık olduğunu yineleyecek, ancak eylül ayı için bir taahhütte bulunmayacak çünkü eylül toplantısından önce enflasyon ve istihdamla ilgili yeni veriler açıklanacak." dedi.

Fed'in enflasyonun hedefin üzerinde kalması ve iş gücü piyasasına yönelik aşağı yönlü risklerin artması nedeniyle zor bir durumda olduğuna işaret eden Sweet, "Eylülde faiz indirimi yapılıp yapılmayacağı muhtemelen Powell'ın Jackson Hole konuşmasında elinde olmayacak verilere bağlı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Powell'ın muğlak bir tutum sergilemesini bekliyorum"

Missouri Üniversitesi Ekonomi Bölümü Profesörü Max Gillman da "Piyasalar eylül ayında faiz oranlarının düşürülüp düşürülmeyeceği konusunda herhangi bir ipucu beklerken, Powell'ın bu konuda muğlak bir tutum sergilemesini bekliyorum." dedi.

Powell'ın üzerindeki siyasi baskı göz önüne alındığında faiz oranlarını düşüreceğini açıkça söylemesini beklemediğini belirten Gillman, "Aşağı yönlü revize edilen düşük istihdam verilerini kabul edeceğini, işsizlik oranının yüzde 4,2 ile düşük seviyede kaldığını ve enflasyonun biraz yüksek olduğunu söyleyeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Gillman, tarifelerin kalıcı bir enflasyon yol açacağına inanmadığını, bu nedenle Fed'in eylülde faiz oranlarını düşürmesi gerektiğine inandığını vurguladı.