Yaz aylarında güçlü talep beklendtisi petrol fiyatlarını yükseltti

Petrol fiyatları dünyanın en büyük iki tüketicisi olan Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'de yaz aylarında talebin güçlü olacağı beklentisiyle yükseldi, ancak kazançlar analistlerin daha geniş ekonomi hakkındaki ihtiyatlarıyla sınırlandı.

Kuzey Yarımküre'de yaz aylarında seyahatlerin artmasından kaynaklanan istikrarlı talep işaretleri, ABD'nin ticari ortaklarına uyguladığı gümrük vergilerinin ekonomik büyümeyi ve yakıt tüketimini yavaşlatacağı endişeleriyle rekabet ettiğinden fiyatlar dar bir aralıkta tahterevalli gibi sallandı.

Brent ham petrol vadeli işlemleri 13 sent ya da yüzde 0,2 artışla varil başına 68,84 dolara yükseldi. ABD Batı Teksas ham petrol vadeli işlemleri 25 sent veya yüzde 0,4 artışla 66,77 dolara yükseldi.

Başlıca petrol üreticileri yılın ikinci yarısında daha iyi bir ekonomik büyümeye işaret ederken, Çin'den gelen veriler istikrarlı bir büyüme gösterdi.

LSEG analistleri bir notta, “Güçlü mevsimsel talep, yaz seyahatleri ve endüstriyel faaliyetlerin zirve yapmasıyla şu anda petrol fiyatlarına yukarı yönlü ivme kazandırıyor” dedi.