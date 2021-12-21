Yazılım devi Oracle'dan 28.3 milyar dolarlık satın alma

Kurumsal yazılım üreticisi Oracle'ın elektronik tıbbi kayıt şirketi Cerner’i 28.3 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla bünyesine katacağı bildirildi.

Oracle, Cerner'e hisse başına 95 dolar para ödeyecek. Oracle bu hamleyle sağlık verilerini kendi bulut sistemine çekecek.

Satın almanın 2022’de tamamlanması bekleniyor. Oracle hissesi, haberin ilk kez ortaya çıktığı hafta yüzde 6 ve tarafların bu anlaşmayı resmi olarak duyurmasından sonra da yüzde 5’e kadar düşüş yaşadı.

1977’de Larry Ellison, Bob Miner ve Ed Oates tarafından kurulmuş olan Oracle’ın hisse değer kaybından sonra 260 milyar dolardan fazla piyasa değeri bulunuyor.