Yellen, iklim değişikliği ile agresif mücadele sözü verdi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, iklim değişikliği ile elindeki tüm araçları kullanarak agresif şekilde mücadele etme sözü verdi ve bunu etkin ve hızlı şekilde yapnmamanın ekonomik güveni baltalayabileceğini vurguladı.



Yellen, IIF tarafından düzenlenen etkilikte yaptığı konuşmada, "ABD ekonomisini karbon salınımını azaltmaya yönelik uluslararası hedefler ile paralel hale getirmek, cesur ve acli adımlar gerektirecek, özellikle konu enerjiyi nasıl ürettimiz, mal ve insanları nasıl taşıdığımıza geldiğinde" dedi.



"Kamu yatırımını nette sıfır karbona dönüşümümüzü kolaşlaştıracak ve finansal sistemimizin çalışmasını güçlendirecek alanlara yönlendirmeyi taahhüt ediyoruz" diye konuşan Yellen, bu adımların yardımı ile işçiler, yatırımcılar ve işletmelerin iklim değişikliği ile mücadelenin sunduğu fırsatları yakalayabileceklerini vurguladı.



Uluslararası işbirliğine acilen ihtiyaç olduğunu belirten Yellen, Biden yönetiminin iklim değişikliğen geniş kapsamlı yaklaşımının finansal kuruluşlara ve uluslararası ortaklara ABD'nin planları konusunda daha büyük netlik vereceğini ifade etti.