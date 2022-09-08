Yellen: Yüksek gelirliler için vergilerin artırılması gerekiyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Detroit ziyaretinde ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi planının işe yaradığını belirten Yellen, ABD'nin modern tarihinin en hızlı ekonomik toparlanmalarından birini yaşadığını söyledi.

Ancak Amerikalıların yüksek fiyatların günlük bütçelerini ve uzun vadeli tasarruflarını daraltmasından endişe duyduğuna dikkati çeken Yellen, enflasyonun nedenlerinin büyük ölçüde küresel olduğunu aktardı. Yellen, yönetimin en önemli ekonomik önceliğinin enflasyonla mücadele olduğunu yineledi.

En acil çözülmesi gereken zorluğun son 2 yılın ekonomik kazanımlarından ödün vermeden istikrarlı fiyat ortamına geri dönülmesi olduğunu vurgulayan Yellen, "Uzun vadeli ekonomik istikrarımızı sağlamak için kamu maliyemizi sağlam temeller üzerinde tutmalıyız." dedi.

Yellen, vergi kanununda ve küresel vergi sisteminde ek reformlar yapılmasını savunmak için Enflasyonu Düşürme Yasası kapsamında kurumlar vergisi reformlarının ivmesini artıracaklarını belirterek, şunları kaydetti: "Bu, yasal boşlukların kapatılmasını ve yüksek gelirliler ile şirketler için vergi oranlarının tarihi normlara döndürülmesini içeriyor. Bu reformlar, herkesin payına düşeni adil bir şekilde ödemesini sağlayarak, hükümetimize kritik yatırımlar yapmak için ek mali alan sağlayacaktır."