Yellen’dan zengin ülkelere yeni mali destek paketi çağrısı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Bahar Toplantıları sırasında G-20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarından oluşan Uluslararası Para ve Finans Komitesi'ne (IMFC) yaptığı konuşmada, büyük ekonomilerden gelen önemli mali ve parasal desteklerin etkisiyle küresel ekonomik görünümün bir yıl öncesine göre önemli ölçüde iyileştiğine işaret cak belirsizlik ve “kalıcı yara” risklerine de dikkat çekti.



"Büyük ekonomileri sadece desteği çok erken çekmekten kaçınmaya değil, aynı zamanda güçlü bir toparlanma için önemli miktarda yeni mali destek sağlamak için gayret göstermeye çağırıyorum" diye konuşan Yellen, sınırlı politika seçenekleri ve uzun süredir devam eden yapısal zorluklarla gelişmekte olan birçok ülkenin krizde ekonomilerini destekleyemediğini belirterek, önemli bir adım atılmaması halinde küresel ekonomide kalıcı bir ayrışmayla karşılaşılabileceğini kaydetti.



Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın ihtiyaç duyulan acil durum desteğini sağladığını aktaran Yellen, bu kuruluşların üyelerinin politika çabalarını finanse etmek ve desteklemek için yakın bir şekilde çalışmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı ve ABD’nin IMF’deki özel çekme haklarının yeniden tahsis edilmesini de desteklediğini belirtti.



ABD'nin iklim değişikliğiyle mücadele için uluslararası ortaklarıyla çalışmaya da kararlı olduğunu vurgulayan Yellen, "Ayrıca, büyük ekonomilerin yeşil ve sürdürülebilir bir şekilde ekonomik büyümeyi sürdürmeleri için gelişmekte olan ülkeleri desteklemesi gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

[17:32, 4/8/2021] Hilal Sari: canbunu internete girebilir miyiz