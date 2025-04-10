‘Yellow swan' piyasaları sarstı, varili devirdi

Ali YILDIRIM

ABD’nin ikinci ba­harı olarak görülen ABD Başkanı Donald Trump, devreye aldığı güm­rük vergisi kararıyla piyasa­lar üzerinde soğuk fırtına­lar estirmeye devam ediyor. Deyim yerindeyse yaşanan ‘ekonomik it dalaşı’ karşılık­lı restleşmeye dönünce, piya­salar yeniden yangın yeri ol­du. Piyasalarda 'black swan' olarak tabir edilen belirsizlik şimdi de Trump'a uyarlanın­ca 'yellow swan' benzetmesi yapıldı. Önceki gün Trump’ın vergi misillemesine karşı Çin ‘asla boyun eğmeyece­ğiz’ açıklamasını yaptı.

Bu­nun üzerine Trump, Çin’e ek gümrük vergisini yüzde 104’e çıkardı. Alınan bu kararın ar­dından hisse senedi endeks­leri ve ABD tahvilleri sert düştü. Buna karşılık yen de­ğer kazandı. S&P 500’de dü­şüş yüzde 1,6’yı geçti. Nasdaq 100 ise yüzde 2’nin üzerinde kayıp yaşadı. DOW 30 yüzde 1, NYSE ABD Bileşik endek­si de yüzde 2,3’ün üzerinde kayıp yaşadı. ABD tahvilleri güvenli liman özelliğini kay­betti. Aynı zamanda Avrupa borsalarında da çöküş devam etti. Dün TSİ ile akşam üstü ABD endeksleri açılışta hafif toparladı.

Avrupa’da tahta yeniden kırmıza döndü

Avrupa piyasaları dün gü­ne düşüşle başladı. Avru­pa’da yüzde 5’in üzerinde ka­yıp yaşayan endeksler oldu. DAX endeksinde kayıp yüz­de 4,5’e yaklaştı. İngiltere’de FTSE 100’de düşüş yüz­de 3,5 seviyesinde. OMX Stokholm 30 ve Eurostoxx 50 endeksi yüzde 4,4 sevi­yesinde geriledi. CAC 40, FT­MİB, IBEX 35’te kayıplar de­rinleşti. Euro/dolar paritesi de yüzde 1 yukarıda seyretti. Trump’ın tarifesi hem dün­yada hem de Avrupa’da be­lirsizliği böylece arttırmış oldu.

Avrupa’da ana endeks­ler önceki gün yükselişle ka­panmıştı. Fakat yeni tarife bu grafiği yeniden kırmızıya döndürdü. Uzmanlar yeni­den enflasyonist baskıların artacağını paylaştı. Gelişme­ler üzerine Fransa Merkez Bankası Başkanı ve ECB Yö­netim Konseyi Başkanı Fran­cois Villeroy de Galhau da Avrupa Merkez Bankası’nın ABD gümrük vergilerindeki son artışa karşılık olarak te­mel faiz oranını düşürmesi gerektiğini paylaştı.

Çin’den karşı misilleme Asya’yı artıya geçirdi

ABD Başkanı Trump’ın yüzde 104’lük tarifesine kar­şın Çin’den de karşı misille­me gecikmedi. Çin yönetimi ABD'den ithal edilen ürün­lere yönelik tarifeyi yüzde 34'ten yüzde 84'e çıkardı. Çin Başbakanı Li Qiang ABD ta­rifelerine rağmen ülkesinin dış şokları tamamen etkisiz hale getirecek yeterli araç­lara sahip olduğunu belirtti.

İddialara göre, Çin Merkez Bankası, kamu bankaların­dan dolar alımlarını durdur­malarını istedi. Bunun üze­rine Asya piyasaları derin bir nefes aldı. HSI Hang Seng en­deksi yüzde 1’e yakın topar­lanma kaydetti. Şangay SSE Birleşik endeksi de yüzde 1,3’ün üzerinde arttı. Shenz­hen Bileşen endeksi de yüz­de 1,3 seviyesinde yükseldi.

Japonya bir anlamda yeni güvenli liman olarak görülse de endeks düşüşe çalım ata­madı. Japon Yeni dolar kar­şısında yüzde 1,3 artıda. Nik­kei de kayıp yüzde 1,8 seviye­sinde. Japonya 225 endeksi yüzde 4’ün üzerinde kaybet­ti. Tayvan borsasında kayıp yüzde 6’yı aştı. Çin Halk Ban­kası (PBOC) Yuanı ABD do­ları karşısında art arda beşin­ci seansta da zayıflattı. USD/ CNY paritesi Eylül 2023'ten bu yana görülmeyen bir sevi­ye olan 7,3’ü geçti.

Roubini: Bu baskıya ilk Trump boyun eğecek

Fitch'ten yapılan açıkla­mada, ABD'nin tarifeleri­nin mali etkisinin karışık ol­duğu ve altta yatan sorunları çözmeyeceği aktarıldı. Açık­lamada, tarife gelirlerinin 2025'te ABD'nin bütçe açı­ğının daralmasına yardımcı olacağı ancak ekonomik bü­yümeye vurulan darbenin ve ek vergi indirimlerinin uzun süreli mali faydayı sınırlaya­cağı kaydedildi. Fitch'in açık­lamasında, uzun vadeli har­cama baskıları ele alınmadı­ğı sürece ABD'nin borcunun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranını istikrara ka­vuşturmanın zor olacağı ifa­de edildi.

Açıklamada, “An­cak, tarifelerin ABD'nin re­sesyon risklerini önemli ölçüde artırdığına ve fiyat­larda beklenen şok göz önüne alındığında Fed'in faiz oran­larını daha da düşürme kabi­liyetini kısıtladığına inanıyo­ruz” değerlendirmesi yer al­dı. Kriz kahini olarak bilinen ekonomist Nouriel Roubini, yatırımcıların ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret sa­vaşlarının etkilerini azalt­mak amacıyla ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimle­rini hızla artıracağı yönün­deki beklentilerini törpü­lemesi gerektiğini belirtti.

Roubini’ye göre, Trump’ın cezalandırıcı tarifelerinin küresel bir durgunluk yarata­cağı endişesiyle üç gün içinde 5 trilyon dolarlık bir hisse se­nedi satışının yaşanmasının ardından, bu baskıya ilk bo­yun eğen taraf Trump olacak. Roubini "Başkan her ne kadar tarifeleri “ilaç” olarak tanım­lasa da, ABD Merkez Bankası enflasyonla mücadele görevi­ne sadık kalacak" diye ekledi.

BIST 100 endeksinde kayıp minimum, dolar stabil

Türkiye’de dalgalanmaların etkisinde kaldı. BİST 100 endeksi açılıştan itibaren kayıp yazmaya devam etti. Fakat bu kayıp ne ABD ne AB ne de Asya borsaları kadar olmadı. Gün içinde 9 bin 277 seviyesine kadar düşen endeksin en yüksek seviyesi 9 bin 472’nin üzerinde oldu. Gün içinde kayıp yüzde 1,8 seviyesinde seyretti. Öte yandan dolar/TL’de paralel seyir bugün de devam etti. Kur 38 lira seviyesindeki istikrarını korudu. Euro TL’de de dalgalı görünüm devam etti.

Öte yandan merkezi Karayipler bölgesinde bulunan, 150 ülkeden müşterilerine 15 dilde ve 126 para biriminde hizmet veren en büyük küresel ticari banka ve varlık saklama bankası olan Hamilton Reserve Bank, Türk Lirası (TRY) ve Katar Riyali'ni (QAR) SWIFT aracılığıyla ek bağımsız müşteri mevduat para birimleri olarak ekledi.

Gerçek güvenli liman altına talep patladı

ABD ile Çin arasında resmen başlayan ekonomik savaş altına talebi arttırdı. Çinli yatırımcılar da altın fonlarına yöneldi. Geçen hafta Çinliler 1 milyar dolarlık altın alımı yaptı. ONS altın dün gün içinde 3 bin doları da aştı. 3 bin 95 doları gören altın yüzde 3,5 seviyesinde artış yaşadı. Türkiye’de de gram altın 3 bin 860 liranın üzerine çıktı. Dünya Altın Konseyi Küresel Araştırma Başkanı Juan Carlos Artigas, altın fiyatlarında belirsizlik olduğunu söyleyerek, “Bazı piyasa katılımcıları, önceki altın pozisyonlarından kısmi kar almış olabilir. Ancak, analizlerimiz, mevcut ortamda yatırım talebini destekleyebilecek güçlü temellerin olduğunu gösteriyor. Ayrıca, fiyatlardaki geri çekilme yaşanabilir” dedi.

4 yıl sonra ilk kez 60 doların altında

ABD Başkanı Trump’ın kurtuluş günü petrole de pahalıya patladı. Dün yüzde 5’in üzerinde kayıp yaşayan brent tipi petrolün varil fiyatı önce 61,3 doları gördü. Ve dün gün içinde brent petrol 58 dolara kadar indi. Bu fiyat 2021 Ocak’tan sonra en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Yaşanan bu düşüşle birlikte Türkiye’de de akaryakıt fiyatlarında indirim yapılması bekleniyor. Ham petrol de 52 haftanın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçen 55 dolar seviyesine indi.