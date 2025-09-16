Yemek kazanına idrarını yapan gençlere 300 bin dolarlık ceza!

Çin'de ünlü restoran zinciri Haidilao'nun Şanghay'daki şubesinde yaşanan skandal olay, mahkeme kararıyla sonuçlandı. İngilizce 'hot pot' olarak bilinen kaynar kapta et yemekleri sunulan restoranda, 17 yaşlarındaki bir grup gencin masadaki kazana idrarını yaptığı ve bu anları videoya çekerek sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı.

BBC'nin aktardığına göre, mahkeme gençleri restoran zincirine 'itibar kaybı ve maddi zarar verdikleri' gerekçesiyle 300 bin dolardan fazla para cezasına çarptırdı. Kararda, söz konusu davranışın 'aşağılayıcı' nitelik taşıdığı, servis araçlarını kirlettiği ve kamuoyunda rahatsızlığa yol açtığı vurgulandı.

Ailelerinin vasilik görevini yerine getirmedikleri hükmedildi

Gençlerin ailelerinin de vasilik görevini yerine getirmedikleri gerekçesiyle sorumluluk üstlenmesine hükmedildi. Mahkeme, restoranın uğradığı operasyon ve itibar kaybı için 2 milyon yuan (yaklaşık 280 bin dolar), temizlik ve servis araçları için 130 bin yuan (18 bin 260 dolar) ve yasal masraflar için 70 bin yuan (9 bin 830 dolar) ödenmesine karar verdi.

4 binden fazla müşteriye geri ödeme yapıldı

Ancak mahkeme, restoranın olay sonrası 4 binden fazla müşteriye yaptığı geri ödemelerin karşılanması talebini, 'işletmenin kendi kararı' olduğu gerekçesiyle reddetti.

Çin'in en popüler kaynar kap restoran zincirlerinden Haidilao'nun dünya genelinde 1000'den fazla şubesi bulunuyor. 'Aile dostu' konseptiyle bilinen restoran, çocuk oyun alanları, yemek servisi sırasında yapılan gösteriler ve kadın müşterilere sunduğu ücretsiz tırnak bakımı gibi hizmetlerle öne çıkıyor.