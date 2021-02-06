Yemen Başbakanı: İran'a uluslararası baskı olmadan Husilerle barış gerçekleşmez

Aden'de Avrupa Birliği (AB) Misyon Başkanı Hans Grundberg ve AB ülkelerinin Yemen'deki büyükelçileriyle bir araya gelen Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, Husilerle barış sağlanması adına İran'a baskı yapılması gerektiğini savundu.

Yemen haber ajansı SABA'ya göre, Abdulmelik geçici başkent Aden'de Avrupa Birliği (AB) Misyon Başkanı Hans Grundberg ve AB ülkelerinin Yemen'deki büyükelçileri ile bir araya geldi.

Abdulmelik, hükümetin, Yemen krizine, Körfez İşbirliği Konseyinin (KİK) temsil ettiği Körfez girişimi, BM'nin 2216 sayılı kararı ve kapsamlı ulusal diyalog konferansı temelinde siyasi çözüm bulunmasından yana olduğunu söyledi.

"Husi milisler ve Tahran'daki destekçileri gerçek bir uluslararası baskı olmadan barışa yanaşmayacaktır" diyen Abdulmelik, Husilerin bir kararı olmadığını daha çok İran rejiminin bölgedeki ajandasını uyguladıklarını iddia etti. Abdulmelik, Husilerin Yemen halkının çektiği acılarla ve savaşın sürmesiyle ilgilenmediğine savundu.

Yemen Başbakanı Abdulmelik, "Tahran, Husileri uluslararası topluma şantaj yapmak amacıyla kullanıyor. İran'a uluslararası baskı olmadan Husilerle barış gerçekleşmez. Yemenliler bölge ülkeleri ve uluslararası denizcilik hedef alınmaya devam eder." dedi.

AB heyetinde AB'nin Yemen Misyon Başkanı Hans Grundberg, Sana'daki Fransa Büyükelçisi Jean-Marie Safa, Hollanda Büyükelçisi Peter-Derrek Hof, Almanya Büyükelçisi Carola Müller, İsveç Büyükelçisi Niclas Trouve'nin yanı sıra Finlandiya, İrlanda, Norveç ve Belçika büyükelçileri bulunuyor.

Söz konusu ziyaret, yeni Yemen hükümetinin kurulmasından bu yana AB heyetinin Aden'e yaptığı ilk ziyaret niteliğini taşıyor.