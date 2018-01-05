Yemen Genelkurmay Başkanı mayın patlamasında yaralandı

05 Ocak 2018

Yemen Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Tahir el-Ukayli'nin, ülkenin kuzeyindeki Cevf kentinde bulunan hükümete bağlı güçleri ziyaret ettiği sırada mayın patlaması nedeniyle yaralandığı bildirildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, zırhlı aracın geçişi sırasında bir mayının infilak etmesi sonucu Genelkurmay Başkanı Ukayli ile bir koruması hafif yaralandı.

Ukayli ile aynı araçta bulunan Cevf Valisi Emin el-Akimi ise olaydan yara almadan kurtuldu.

Genelkurmay Başkanının ziyaret ettiği Cevf'in en büyük ilçesi konumundaki "Hab eş-Şaaf", bir ayı aşkın süredir hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA