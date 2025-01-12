Yemen’de akaryakıt istasyonunda patlama: 15 ölü, 67 yaralı

Yemen’in Beyda kentinde bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Yerel basında yer alan haberlere göre, patlamada en az 15 kişi hayatını kaybetti, 40'ı ağır 67 kişi de yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi. Olayın nedeni hakkında ise şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.