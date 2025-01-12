Yemen’de akaryakıt istasyonunda patlama: 8 ölü, 50’den fazla yaralı
Yemen’in Beyda kentinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz açıklanmadı.
Yemen’in Beyda kentinde bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Yerel basında yer alan haberlere göre, patlamada en az 8 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi de yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi. Olayın nedeni hakkında ise şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.
لا حول ولا قوة إلا بالله آلعلي آلعظيم— احمد العباب (@ahmed_alabab) January 11, 2025
فيديو يوثق لحظة انفجار محطة غاز في محافظة #البيضاء
راح ضحيتها ما يقارب خمسه وعشرين شخصا
و المصابين تجاوز ال50
واحتراق عدد من السيارات#البيضاء_الآن pic.twitter.com/wflMrkrMFB