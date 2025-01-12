Yemen’de akaryakıt istasyonunda patlama: 8 ölü, 50’den fazla yaralı

Yemen’in Beyda kentinde bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Yerel basında yer alan haberlere göre, patlamada en az 8 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi de yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi. Olayın nedeni hakkında ise şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.