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Yemen’de akaryakıt istasyonunda patlama: 8 ölü, 50’den fazla yaralı

Yemen’in Beyda kentinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz açıklanmadı.

AA
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Yemen’in Beyda kentinde bir akaryakıt istasyonunda patlama meydana geldi. Yerel basında yer alan haberlere göre, patlamada en az 8 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi de yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi. Olayın nedeni hakkında ise şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

 