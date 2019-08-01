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Yemen'de askeri geçit törenine saldırı: Çok sayıda ölü var

Aden'de askeri geçit törenine yapılan saldırıda çok sayıda askerin öldüğü bildirildi.

Yemen'de askeri geçit törenine saldırı: Çok sayıda ölü var
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Yemen'in Aden kentinde yapılan askeri geçit töreni sırasında bombalı saldırı düzenlendi.

Saldırıda aralarında yüksek rütbeli askerlerin de olduğu çok sayıda kişinin öldüğü bildirildi. 

Saldırıyı Yemenli Husiler üstlendi. Husilerin resmi yayın organından yapılan açıklamada, saldırı Qassef-2k adlı İHA'larla gerçekleştirildi. 

Saldırı, Suudi Arabistan'ın desteklediği Mansur Hadi güçlerine karşı yapıldı. 

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