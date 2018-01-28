Yemen'de 'ayrılıkçılar hükümet binasını ele geçirdi' iddiası

28 Ocak 2018

Yemen'de ayrılıkçı Güney Hareketi'nin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyi'ne (SGK) bağlı milislerin, geçici başkent Aden'deki hükümet binasını ele geçirdiği ileri sürüldü.

İsmini vermek istemeyen SGK kaynakları, SGK'ya ait güçlerin Aden'deki hükümet binasını ele geçirdiğini iddia etti.

Kaynaklar, SGK'ya ait güçlerin hükümete bağlı 3. Tugay'ın Hurmekser bölgesindeki karargaha da baskın düzenleyerek burayı ele geçirdiğini öne sürdü. Söz konusu 3. Tugay'a ait kaynaklar ise karargahın düştüğü iddiasını reddederek çatışmaların karargah çevresinde devam ettiğini belirtti.

Bu arada Cumhuriyet Hastanesi yetkilileri, aralarında sivillerin de bulunduğu 20 ölü ve yaralıların hastaneye getirildiğini aktardı.

Aden kentinin Hurmekser bölgesinde SGK'ya ait güçlerle hükümete bağlı 3. Tugay arasında bugün şiddetli çatışmaların çıktığı bildirilmişti.

Hükümet güçleri Aden kentinin kuzey ve doğu bölgelerini kontrolü altında tutarken, SGK'ya ait güçlerin Kalteks bölgesi ile Hurmekser'in bir kısmını elinde bulundurduğu kaydedildi.

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Kaynak: AA