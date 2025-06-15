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Yemen'deki Husiler: Tel Aviv'de İsrail'e ait hassas noktaları hedef aldık

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bazı "hassas noktaları" hedef aldıklarını duyurdu.

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Yemen'deki Husiler: Tel Aviv'de İsrail'e ait hassas noktaları hedef aldık
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Seri, Husilere bağlı füze biriminin, Tel Aviv bölgesinde İsrail'e ait bazı hassas noktaları "Filistin 2" tipi yüksek hızlı balistik füze ile hedef alan bir askeri operasyon gerçekleştirdiğini ifade etti.

Husilerin Askeri Sözcüsü ayrıca, bu operasyonun İran ordusu ve Devrim Muhafızları tarafından yürütülen operasyonlarla uyumlu olduğunu ve hedeflerine başarıyla ulaştığını kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA