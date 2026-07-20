Yemen'den Suudi Arabistan'a deniz ablukası kararı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Yemen Silahlı Kuvvetleri, yayımladığı açıklamada Suudi Arabistan'a yönelik deniz seyrüseferini yasakladığını duyurdu. Açıklamada, kararın "kuşatmaya karşı kuşatma" ilkesi doğrultusunda alındığı ve açıklamanın yayımlandığı andan itibaren yürürlüğe girdiği belirtildi. Açıklanan mesajla birlikte Babülmendep Boğazı'nın Suudi Arabistan'a kapanması bekleniyor.

"Kapsamlı ve sert karşılık" uyarısı

Açıklamada, Yemen halkının uzun süredir uygulandığı öne sürülen abluka nedeniyle ağır insani koşullarla karşı karşıya kaldığı iddia edildi. Bu nedenle kuşatmaya aynı şekilde karşılık verme hakkına sahip olunduğu savunulurken, Suudi Arabistan'ın gerilimi artırması halinde buna "kapsamlı ve sert" karşılık verileceği ifade edildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, tüm seçeneklere hazır olduklarını belirterek, olası gelişmelere karşı askeri hazırlık seviyesinin yüksek tutulduğunu kaydetti.

Genel seferberlik çağrısı

Açıklamada Yemen halkına genel seferberliğin sürdürülmesi, olası tüm senaryolara karşı hazırlıklı olunması ve cephelere destek verilmesi çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, son dönemde düzenlenen kitlesel gösterilere katılan Yemenlilere teşekkür edilerek, "gasbedildiği öne sürülen hakların geri alınması ve ablukanın sona erdirilmesi" için mücadelenin sürdürüleceği belirtildi.

Abluka iddiası

Yemen Silahlı Kuvvetleri açıklamasında, Suudi Arabistan'ın yaklaşık 12 yıldır Yemen'e kara, deniz ve hava yoluyla abluka uyguladığı, limanlar ile havalimanlarını hedef aldığı ve bunun ülkedeki insani krizi derinleştirdiği iddia edildi.

Açıklamada yer alan bu değerlendirmeler bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış bilgiler olarak sunulmadı. Tarafların konuya ilişkin açıklamalarının ve gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.