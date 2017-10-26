'Yemen'e askeri müdahale devam edecek'

26 Ekim 2017

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, Yemen'e yapılan askeri müdahalenin devam edeceğini, Katar ile yaşanan krizin "çok küçük bir problem" olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalında yayınlanan haberde, başkent Riyad'ta Reuters muhabirine açıklamalarda bulunan Bin Selman, Yemen'e yapılan askeri müdahalenin, "Husilerin, Suudi Arabistan sınırlarında yeni bir Hizbullah örgütü kurmasının engellenmesine kadar" devam edeceğini söyledi.

Haziran ayından bu yana bazı Arap ülkeleri ile Katar arasında diplomatik ve diğer tüm ilişkilerin kesilmesine neden olan krizle ilgili açıklama yapan Bin Selman, Katar ile yaşanan krizin "çok küçük bir problem" olduğunu, yatırımcıların Suudi Arabistan'a olan güvenini etkilemeyeceğini ifade etti.

Petrol piyasası ile ilgili durumun değiştiğini ve artık daha fazla piyasaya hakim olduklarına da değinen Bin Selman, Suudi Arabistan'ın petrol firması Aramco'nun değerinin 2 trilyon doları geçebileceğini ve 2018 yılında belli bir bölümünün halka arzının gerçekleştirileceğini kaydetti.

Kaynak: AA