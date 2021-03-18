Yemlere yosun katmak ineklerin metan salınımını yüzde 82 azaltabilir

Seragazı salınımını azaltmanın uzun vadeli bir yöntemi olarak ineklerin yemlerine 5 ay boyunca deniz yosunu katılmasının, ineklerin çıkardıkları metan gazını yüzde 82 azalttığı keşfedildi.

Kaliforniya Üniversitesi Dünya Gıda Merkezi Direktörü Ermias Kebreab araştırma sonuçlarının, daha önce yapılan araştırmalar da dikkate alındığında, ineklerin metan gazı salınımının eskiye göre daha kısa bir sürede azaltılabildiğini ve etkisinin zamanla azalmadığını gösterdiğini açıkladı..

İnkeler fermantasyon benzeri bir süreçle, midelerindeki mikroplarında etkisiyle lif yoğun gıdaları sindirirken, metan gazı üretiyorlar. Metan gazı karbon dioksite göre atmosferde daha az dayanabilmesine rağmen, ısıyı 30 kat daha fazla hapsetmesi sebebiyle seragazı salınımında önemli bir yer tutuyor.

Tarım, ABD’nin seragazı salınımının yüzde 10’unun oluştururken, bu yüzdenin büyük bir kısmı ineklerden kaynaklanıyor. Bu da kimi iklim araştırmacılarının daha az kırmızı et tüketme çağrıları yapmasına sebep oluyor, ancak söz konusu araştırma inekleri yemlerine deniz yosunu eklemenin iklim için daha faydalı olduğunu gösteriyor.