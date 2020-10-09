Yeni anket: Trump'a destek rekor seviyede geriledi

09 Ekim 2020

Güncel bir ankete göre ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (COVİD-19) salgınını ele alış biçimine seçmenin verdiği onay şu ana kadarki en düşük seviyeye indi.

Bir aydan kısa bir süre sonra yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde seçmenin tercihlerini etkileyen en önemli konular arasında koronavirüs salgını yer alıyor.

Reuters/Ipsos anketi Trump'ın salgında takındığı tutumu destekleyenlerin oranının rekor şekilde gerilediğini gösterdi.

Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkması ve hastaneye kaldırılmasının ardından bu hafta salı ile perşembe günleri arasında yapılan ankete göre ABD'li yetişkinlerin yüzde 37'si Trump'ın koronavirüs salgınını ele alış biçimine destek verirken yüzde 59'u karşı çıktı.

Trump'ın net destek oranı, 2 Mart'tan beri belirli aralıklarla uygulanan anketlerin en düşük seviyesi olan -22 seviyesine indi. Destek oranı son on gün içerisinde düzenli olarak geriledi.

Reuters/Ipsos anketinde aynı konuda verilen destek oranı 30 Eylül-1 Ekim tarihli anketlerde -11 seviyesindeydi.

Trump yalnızca ABD'de 210 bin kişinin hayatını kaybettiği ve milyonlarca kişinin işini kaybettiği salgının kendi kendine sona ereceğini söyleyerek salgının vahametini defalarca reddetmiş ve Demokrat Partili rakibi Joe Biden'la maske taktığı için dalga geçmişti.

Anketlerdeki gerileme seçim yarışında Trump'ın Biden'ın gerisinde kaldığını açık bir şekilde gösteriyor. Biden, Trump'ın salgını kötü yönetmesini başkanlık yarışında kullandığı en önemli malzeme haline getirmiş durumda.

Trump Twitter'dan Çarşamba günü yaptığı açıklamada "Bence benim koronavirüse yakalanmam Tanrının bir lütfu. Bu gizli bir lütuf." dedi.



Reuters/Ipsos anketi internet üzerinden 6-8 Ekim tarihleri arasında ABD'de 1,331 yetişkin üzerinde uygulandı ve artı eksi 3 puan güven aralığına sahip.

Kaynak: Reuters