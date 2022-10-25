Yeni başbakanın ilk açıklaması 'ekonomik kriz'

İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak, Kral 3. Charles'tan hükümeti kurma görevini aldı.

Rishi Sunak, Buckingham Sarayı'nda Kral Charles ile görüştükten sonra, kralın hükümet kurma teklifini kabul ettiğini belirterek, resmi olarak İngiltere'nin yeni başbakanı oldu.

Sunak, kısmen eski Başbakan Liz Truss'ın hatalarını düzeltmesi için göreve getirildiğini ve ülkenin içinde bulunduğu "derin ekonomik krizi" aşmak için zor kararlar alması gerektiğini belirtti.

Başbakanlık Ofisi önünde düzenlediği basın toplantısında, Liz Truss'ın ekonomide büyümeyi iyileştirmek, ilerletmek istemesinde yanlış bir şey olmadığını, ancak bazı hatalar yapıldığını ifade eden Sunak, "Şimdi bu hataları düzeltme zamanı" dedi.

Başbakan olarak görevinin siyasete olan güveni yeniden tesis etmek olduğunu da ifade eden Sunak, "Güvenin kazanılan bir şey olduğunu biliyorum ve güveninizi kazanacağım. Yılmayacağım" diye konuştu.

Sunak ayrıca, halkın ihtiyaçlarını siyasetin önüne, ilk sıraya koyacağınını da vurguladı.

Resmen İngiltere'nin yeni başbakanı oldu

İktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden 20 Ekim'de istifasını açıklayan Liz Truss, Başbakanlık Konutu 10 Numara önünde son kez ulusa sesleniş konuşmasının ardından İngiltere Kralı Charles'a istifasını sundu.

Truss'ın ardından Kral 3. Charles'la bir araya gelen Sunak, Kral'dan hükümeti kurma görevini aldı ve böylelikle resmen İngiltere'nin yeni başbakanı oldu.

Sunak, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 8 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen "Kral 3. Charles'ın hükümeti kurma görevini verdiği ilk başbakan" olarak da tarihe geçti.

Sunak, Muhafazakar Partinin lideri ve ülkenin yeni başbakanı oldu

Truss: Önümüzde daha parlak günler olduğunu biliyorum

İstifasını sunmadan önce Başbakanlık Konutu 10 Numara önünde son kez ulusa seslenen Truss, "İngiliz halkına inanıyorum ve önümüzde daha parlak günler olduğunu biliyorum." dedi.

Konuşmasında, Başbakan olarak görev yapmanın büyük bir onur olduğunu dile getiren Truss, hükümetinin, ekonomik olarak zor dönemlerde aileler ve işletmelerin yanında acil ve kararlı şekilde hareket ettiğini belirtti.

Truss, "Başbakan olarak geçirdiğim zamandan beri, cesur olmamız ve karşılaştığımız zorluklarla yüzleşmemiz gerektiğine her zamankinden daha fazla ikna oldum." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın galip gelmesi ve İngiltere'nin savunmasını güçlendirmeye devam etmesi gerektiğini söyleyen Truss, "Bunu başarmak için çabaladım ve (İngiltere'nin yeni Başbakanı) Rishi Sunak'a ülkemizin iyiliği için başarılar diliyorum." dedi.

Liz Truss, konuşmasının ardından Kral 3. Charles'a istifasını sundu.

Truss, 20 Ekim'de istifa etti

Seçim kampanyası sürecinde sıklıkla "vergi indirimleri" vaadini öne çıkaran Truss'ın, başbakanlık görevini devralmasının ardından hükümet, 23 Eylül'de toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi kesintilerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı.

Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği beklentilerini artırarak sterlinin sert değer kaybı yaşamasına neden olmuştu.

Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından İngiliz hükümeti, yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti.

Daha önce pek çok kez vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim'de kamuoyu baskısına dayanamayarak Kwasi Kwarteng'i Maliye Bakanlığı görevinden alarak yerine Jeremy Hunt'ı getirmişti.

Ciddi piyasa oynaklığına neden olan "hatalar" için özür dilemesine karşın Truss'un görevde ne kadar kalacağı konusunda, İngiliz kamuoyunda tartışmalar çoktan başlamıştı.

İngiltere'de art arda siyasi ve ekonomik çalkantıların yaşanmasının ardından Başbakan Truss, 20 Ekim'de istifa ettiğini açıklamıştı.

Truss'ın yerini almak için mücadele veren eski Maliye Bakanı Sunak, rakibi Penny Mordount'un kendisini desteklediğini belirterek dün liderlik yarışından çekilmesiyle tek aday olarak doğrudan partinin yeni lideri ve aynı zamanda ülkenin de yeni başbakanı olmuştu.