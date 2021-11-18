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Yeni COVID-19 ilacı değerlendirmeye alındı

Avrupa İlaç Ajansı, yeni COVID-19 ilacını değerlendirmeye aldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), GlaxoSmithKline firması tarafından COVID-19 tedavisi için üretilen ilacın piyasaya sürülmesi için yapılan başvuruyu değerlendirmeye başladı.

EMA'dan yapılan açıklamaya göre, sotrovimab içeren "Xevudy" adlı monoklonal antikorun AB'de pazarlama onayı için şirket tarafından başvuru yapıldı.

Başvuruyla ilgil

i değerlendirme sürecinin başladığı, daha önce ön değerlendirme yapıldığı için sonucun iki ay gibi nispeten kısa süre içinde çıkmasının beklendiği bildirildi.

İlacın COVID-19 tedavisinde hastalığın ağırlaşma riski bulunduğu durumlarda yetişkinlerde ve ergenlerde kullanılmak üzere geliştirildiği belirtildi.

EMA, ilacın faydalarının risklerinden fazla olduğu görüşüne varması halinde pazarlama onayı için AB Komisyonuna tavsiyede bulunacak. Nihai pazarlama onayını AB Komisyonu verecek.

 

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