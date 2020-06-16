Yeni dalga korkusu artıyor

16 Haziran 2020

Hilal SARI

ABD, Hindistan ve Brezilya gibi büyük ve gelişmekte olan ekonomilerde vakaların tekrar artışa geçmesi, iki ay vaka görülmeyen Çin’de bile yerelde kısmi karantinaların başlaması, okulların kapatılması ve Çin’in sanayi verilerinin beklentilerin altında gelmesi küresel piyasalardaki yeni dalga endişelerini daha da büyütüyor ve yatırımcıları riskli varlıklardan sabit getirili varlıklara çekiyor.

‘Teknoloji yükselir, enerji düşer’

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs’ın hisselere ilişkin öngörüleri sektörel değişiklik gösteriyor. Bankanın en yetkili hisse stratejisti teknoloji sektörünün yakın dönemde diğer sektörlerden daha iyi seyretmeyi sürdüreceğini belirtiyor. Öte yandan bankanın ABD Hisse Stratejileri Direktörü David Kostin, bu yılın en kötü performansının enerji hisselerinde görüleceğini öngörüyor. Notta teknoloji şirketlerinin hisselerinin yıl başından bu yana yüzde 7 yükseldiği ve Nasdaq 100 endeksinin kriz öncesi zirvesinin sadece yüzde 1 altında olduğu vurgulanıyor.

‘Reelle kopukluk yatırımcıyı afallattı’

Goldman analistlerinin son üç aydır hisselerde yaşanan yüzde 36’lık ralli üzerine derinlemesine düşündüğünü belirten Kostin, müşterilerle yapılan tüm görüşmelerin finansal varlıklar ve reel ekonomi arasında görülen bariz kopukluğa odaklandığını belirterek cuma günü yayınlanan notta şunu söylüyor: “Birçok kurumsal yatırımcı GSYH’de rekor daralma ve yüzde 36’lık hisse piyasaları rallisini birlikte görünce afalladı.”

‘Her olumsuz haber satış getirebilir’

Hong Kong Bocom International Araştırma Direktörü Hao Hong, ülkelerin tecrit önlemlerini gevşetmesine paralel vaka sayılarının da artacağını belirterek “Zaten aşırı değerlenmiş bölgede seyreden bir piyasada, bu cepheden gelecek her haber bir satış dalgasını tetikleyebilir” uyarısı yapıyor.

İyileşme zayıf hisselere yetmiyor

İlk dalgadaki gibi ekonomilerin tamamen kapatılmasının seçenekler dahilinde olmayacağı öngörüsü güçlendikçe, yer yer karantinalar olabileceği veya olmasa da tüketicilerin eskisi kadar rahat olmamasına bağlı olarak tüketimin tekrar baskılanacağı endişesi de güçleniyor. Perakende ve sanayi sektörlerinden gelen veriler beklentilerin altında kalınca hisse piyasalarından çıkışlar ve tahvil piyasasına girişler yaşanıyor. Haftanın ilk işlem günü de bu öngörüleri destekleyecek şekilde Asya’dan ABD’ye KOSPI ve Nikkei öncülüğünde kırmızıya boyandı. Nikkei yüzde 3,47 gerilerken, KOSPI de ilk işlem gününe yüzde 5’e yakın düştü. Avrupa’da da tüm endeksler TSI 17:32’de eksideyken, ABD’de de tüm endeksler haftaya düşüşle başladı.

Riskten kaçış tahvil getirilerini düşürüyor

Yatırımcıların riskten kaçması hisseleri düşürürken, sabit getirili tahvillerin de cazibesini artırarak tahvil getirilerini düşürüyor. 5 Haziran’da iyimserlikle yüzde 0,955’e kadar çıkan 10 yıllık ABD hazine tahvili getirisi dün gün içinde yüzde 0,672 düzeyine kadar indi. 2 yıllıklarda ise getiri yüzde 0,177’ye kadar geriledi. 2 yıllık ve 10 yıllık tahvillerin arasındaki fark - getiri eğrisi - çok değişmeyerek 49 baz puana geldi. 10 yıllık ve 30 yıllık arası fark ise 74 baz puandaydı. NatWest Markets Getiri Stratejisti John Roberts, 10 ve 30 yıllıklar arası farkın ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Hazine tahvili alımlarıyla daha da açılacağını öngörüyor.

Endişe altında düşüşü sınırlıyor

Altın fiyatları ise hafif bir düşüş yaşasa da ikinci dalga endişelerinin hisselerde satış getirmesi nedeniyle kayıpları sınırlı. Öte yandan altın fonlarına giriş de sürüyor. SPDR Gold Trust varlıkları geçen haftanın son gününde yüzde 1 yükselirken, 9 Haziran’la biten haftada COMEX altın ve gümüş kontratlarında yükseliş öngören boğa pozisyonlardan çıkışlar yaşandığı belirtiliyor. Öte yandan OANDA kıdemli piyasa analisti Jeffrey Halley, altının uzun vadede 1.660-1760 dolar bandını kırmasına yetecek bir momemtum olmadığını belirtiyor.

Goldman Sachs: Petrol %20 düşebilir



Bu yılın en kötü performansının enerji hisselerinde olacağını öngören Goldman Sachs’ın petrole ilişkin öngörüleri de karamsar. Banka petrol fiyatlarını düşüren talepteki düşüş ve arz fazlası gibi temel etkenlerin kısa bir sürede değişmeyeceğini belirterek petrol fiyatlarında yüzde 20 düşüş öngöreceğini belirtiyor. İkinci dalga endişelerinin talebe ilişkin görünümü kötüleştirmesiyle küresel petrol fiyatları haftaya düşüşle başladı. Dün gününde Batı Teksas Petrolü WTI yüzde 4’e yakın düşüşle 35 doların altına inerken, Brent yüzde 2,43’ün üzerinde düşüşle 37 dolara yaklaştı.

MORGAN STANLEY İYİMSER

‘COVID-19 öncesine dönüş 4. çeyrekte’



ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley küresek ekonominin tekrar büyüme döngüsüne girdiğini ve küresel hasılanın dördüncü çeyrekte COVID-19 öncesi düzeylere döneceğini öngördü. Küresel Yıl Ortası Makro Görünüm raporu yayınlayan banka, “Büyüme verileri ve politika eylemlerindeki yukarı yönlü son sürprizler dikkate alındığında V-tipi toparlanma beklentimize güvenimiz arttı” ifadelerini kullandı.