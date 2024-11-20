Yeni Delhi'deki kamu çalışanlarının yarısı evden çalışacak: Sebebi hava kirliliği

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de hava kirliliği kritik seviyelere ulaşarak halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Eyalet Çevre Bakanı Gopal Rai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kötüleşen hava kalitesi nedeniyle kamu kurumlarındaki personelin yarısının evden çalışması yönünde karar alındığını duyurdu.

Yeni Delhi’de hava kalitesi endeksi, “şiddetli” kategorisinin üst sınırını aşarak son yılların en kötü düzeyine ulaştı. Başkentte hava kirliliğini azaltmak amacıyla temiz enerji kullanmayan kamyon ve benzeri taşıtların şehre girişi yasaklandı. Buna ek olarak, okullarda 10. ve 12. sınıflar dışındaki tüm öğrenciler için yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı.

Alınan bu tedbirlerin, bölgedeki yüksek kirlilik oranlarını düşürmek ve halk sağlığını korumak amacı taşıdığı belirtiliyor. Yeni Delhi’de hava kirliliği genellikle motorlu taşıt emisyonları, sanayi kaynaklı kirlilik, tarım yakıtları ve mevsimsel faktörler nedeniyle zirveye ulaşıyor.