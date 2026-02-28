Yeni lider o mu olacak? Kim Jong Un’un kızından 'keskin' mesaj

Kuzey Kore devlet ajansı KCNA, Kim Jong Un’un kızı Ju Ae’nin açık hava atış alanında keskin nişancı tüfeğiyle hedef aldığı anlara ait nadir bir fotoğraf paylaştı. Görüntü, Ju Ae’nin olası halef olarak yetiştirildiği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Haleflik sinyali

Uzmanlara göre Ju Ae’nin silah kullanırken sergilenmesi, liderlik eğitimi aldığına işaret ediyor. Güney Kore istihbaratı da Pyongyang’ın Ju Ae’yi resmi varis olarak konumlandırma sürecini başlatmış olabileceğini belirtiyor.

Kim ailesinin güçlü mirası

Kim ailesi, yıllardır ülkeyi sıkı bir kontrol altında yönetiyor. Ju Ae’nin son dönemde askeri törenlerde ve üst düzey etkinliklerde görünmesi, “Paektu kan bağı” etrafındaki liderlik kültünün yeni kuşağa devredildiği yorumlarına yol açıyor.