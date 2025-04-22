Katolikler yeni liderini arıyor. Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in vefatı nedeniyle Kardinaller Meclisi yeni Papa'yı belirleyecek. İsmi en çok konuşulan isim ise Peter Turkson… Turkson hakkında birtakım iddialar ortaya atılırken sıklıkla "Yeni Papa adayı Peter Turkson kimdir, nereli ve kaç yaşında? Peter Turkson Türk mü?" sorusuna cevap aranıyor.

PETER TURKSON KİMDİR?

11 Ekim 1948’de Gana’nın Nsuta-Wassaw kasabasında doğan Peter Kodwo Appiah Turkson, marangoz bir baba ile çiftçi bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Annesi Hristiyan, babası ise Müslüman olan Turkson, bu farklı inançlardan gelen aile ortamında büyümenin etkisiyle dinler arası anlayışa ve diyaloğa her zaman büyük önem verdi.

Eğitim hayatına Gana’da başlayan Turkson, ilk ve ortaöğretimini tamamladıktan sonra Katolik bir seminerde din eğitimi almaya başladı. Daha sonra ABD’deki St. Anthony-on-Hudson Semineri’nde ve Roma’da bulunan Papalık Kutsal Kitap Enstitüsü’nde kutsal metinler üzerine yüksek öğrenim gördü. Yunanca, İbranice ve Latince gibi klasik dilleri bilen az sayıda teologdan biri olarak dikkat çekti.

Gana’dan Kardinalliğe Uzanan Süreç

1975 yılında rahip olarak göreve başlayan Turkson, eğitimini tamamladıktan sonra ülkesine dönerek Kilise hizmetini burada sürdürdü. 1992 yılında Cape Coast Başpiskoposu olarak atandı. 2003’te Papa II. Jean Paul tarafından kardinal ilan edilerek bu unvanı kazanan ilk Ganalı oldu.

2009 yılında Papa XVI. Benedict, onu Vatikan’ın Adalet ve Barış Konseyi’nin başına getirdi. Bu görev, Katolik Kilisesi'nin sosyal öğretilerini belirlemede büyük rol oynayan bir konumdu. Kardinal Turkson, bu süreçte ekonomik eşitsizlik, Afrika’nın sömürge sonrası yaşadığı sorunlar ve çevresel krizler gibi konulara odaklandı.

2016 yılında Papa Francis tarafından kurulan “İnsani Gelişim için Papalık Dairesi”nin ilk başkanı olarak atandı. Bu daire, göç, çevre sorunları, savaşlar ve insan kaçakçılığı gibi küresel meselelerde Kilise’nin sosyal politikalarını yönlendirme sorumluluğunu taşıyordu. 2022 yılında ise Papalık Bilimler Akademisi’nin şansölyesi görevine getirildi.

PETER TURKSON TÜRK MÜ?

Yeni Papa adayının soyadının Turkson yani Türkçe çevirisiyle "Türkoğlu" olması birtakım iddiaları da gündeme getirdi. Fakat Peter Turkson'un Türk olduğu tamamen gerçek dışı...