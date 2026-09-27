Yeni Parti'nin ilçe kongresinde ortalık karıştı: Seçim iptal edildi
Yeni Parti'nin İstanbul Esenyurt'ta düzenlediği ilçe kongresinde ortalık karıştı. Cafer Çakmak ile Ali Kocakaya'nın yarıştığı seçimde, usulsüz oy kullanıldığı iddiasıyla başlayan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Partililer arasında yaşanan gerginlik nedeniyle seçim güvenliğinin sağlanamadığı belirtilerek kongredeki seçim iptal edildi.
Yeni Parti'nin Esenyurt İlçe Kongresi'nde, usulsüz oy kullanıldığı iddiasıyla çıkan tartışma arbedeye dönüştü.
Yaşanan gerginliğin ardından seçim, güvenliğin sağlanamadığı gerekçesiyle iptal edildi.
Seçimin yapılacağı yeni tarih henüz belli değil
Esenkent Rıfat Ilgaz Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 10.00'da başlayan kongrede, ilçe başkanlığı için Cafer Çakmak ile Ali Kocakaya yarışıyordu.
Olayların ardından kongredeki gerginlik sona erdirilmeye çalışılırken seçimin ne zaman yeniden yapılacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.