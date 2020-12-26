Yeni tür COVID-19 Avrupa'ya yayılıyor

İsveç Sağlık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sörmland bölgesinde COVID-19'un mutasyona uğramış türünün İngiltere'den gelen bir kadında tespit edildiği ve bunun İsveç'te bilinen ilk vaka olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kişinin hastanede tedavi altında bulunduğu aktarıldı.

Yeni tür İspanya'ya da sıçradı

Diğer yandan, Madrid Özerk Yönetimi Kamu Sağlık Genel Direktörlüğünden yapılan açıklamada, İngiltere'de mutasyona uğrayan COVID-19 türünden, başkent Madrid'de 4 vaka tespit edildiği duyuruldu.

Söz konusu vakalardan birinin salı günü Londra'dan geldiği belirtilen açıklamada, aynı aileden olan diğer 3 vakanın da onunla temas eden kişiler olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, daha hızlı yayılan COVID-19'un bu türüyle bağlantılı 3 şüpheli vakanın da bulunduğu kaydedildi.

Madrid Özerk Yönetimi Başkanı İsabel Diaz Ayuso, İngiltere'de mutasyona uğrayan COVID-19 türünün belli olmasından sonra Almanya, Belçika, Fransa, İtalya gibi bazı Avrupa Birliği ülkelerinin hemen İngiltere ile uçuşlarını askıya almasına rağmen İspanya'nın bu kararı iki gün geç almasını eleştirdi.

Avrupa Kontrol Merkezince yayımlanan raporda, dünyayı sarsan COVID-19'un İngiltere'de mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan bir tipine "SARS-CoV-2 VUI 202012/01 (Variant Under Investigation, year 2020, month 12, variant 01) ismi verildiği duyurulmuştu.

Öte yandan, son günlerde artış gösteren yeni vaka sayıları nedeniyle Madrid'de serbest dolaşım kısıtlaması getirilen mahallelere yenilerinin eklendiği açıklandı.

Aşılama yarın başlıyor

"Sürü bağışıklığı" stratejisi başarısız olan İsveç'te COVID-19'a karşı aşılamaya yarın başlanacak.

Sağlık Genel Müdürlüğü Başkanı Sara Byfors, Türk bilim insanları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin’in kurucusu olduğu Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile Amerikan ilaç şirketi Pfizer’ın yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşı ile yarın başlanacak aşılama sürecine ülkesinin hazır olduğunu söyledi.

Diğer yandan, Pfizer-BioNTech'ten alınan COVID-19 aşılarının İspanya'daki ilk uygulamasının Guadalajara kentindeki bir yaşlı bakımevindeki yaşlılara ve çalışanlara yarın yapılacağı açıkladı.

İspanya Sağlık Bakanlığı, pazartesiye kadar 350 bin doz geleceğini duyurdu, bu miktarın ilk 3 ayda 4,5 milyon olması öngörülüyor.

Can kaybı sayısı İsveç'te 8 bini İspanya'da ise 49 bini aştı

İsveç Sağlık Genel Müdürlüğü, ülkede bugüne kadar 396 bin 48 COVID-19 vakası görüldüğünü ve virüs kaynaklı 8 bin 279 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İspanya'da şimdiye kadar 1 milyon 854 bin 951 COVID-19 vakası tespit edildi, salgından dolayı 49 bin 824 kişi hayatını kaybetti.